27 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kaçak leopar dehşet saçtı

Hindistan’da Yağmur Ormanları Araştırma Enstitüsü'ne (Rain Forest Research Institute) ait bir kampüse giren leopar, çevredekilere saldırdı, en az 13 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 16:56
Takip Et

O anlar böyle görüntülendi: Kaçak leopar çevredekilere saldırdı

Kaçak leopar dehşet saçtı
+
Aa
-

Hindistan'ın Assam eyaletine bağlı Jorhat kentinde bulunan Yağmur Ormanları Araştırma Enstitüsü'ne (Rain Forest Research Institute) ait bir kampüse yakınlarda bulunan ormandan geldiği düşünülen bir leopar girdi.

İHA’da yer alan haberde, yetkililerden kaçtığı esnada çevredekilere saldıran leopar aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 kişiyi yaraladı.

Polis Şefi Mohan Lal Meena yaralılardan üçünün enstitü çalışanı olduğunu belirtirken, "Yaralıların tamamı yerel bir hastaneye sevk edildi." dedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, leoparın bahçeden kaçarak yola çıktığı ve o esnada bir aracın üzerine atlayarak bölgeden uzaklaştığı görüldü.
 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
1
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
2
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
3
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
4
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
﻿Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
5
﻿Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
﻿Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
﻿AYM Erdoğan'a verilen yetkiyi iptal etti
6
﻿AYM Erdoğan'a verilen yetkiyi iptal etti
﻿AYM Erdoğan'a verilen yetkiyi iptal etti
﻿Cemal Enginyurt Erdoğan'ın Saray'a Mercedes aldığını açıkladı. Fiyatları da paylaştı
7
﻿Cemal Enginyurt Erdoğan'ın Saray'a Mercedes aldığını açıkladı. Fiyatları da paylaştı
﻿Cemal Enginyurt Erdoğan'ın Saray'a Mercedes aldığını açıkladı. Fiyatları da paylaştı
﻿Erzurum'da terör örgütleri IŞİD ve El Kaide'ye yönelik operasyon
﻿Erzurum'da terör örgütleri IŞİD ve El Kaide'ye yönelik operasyon
﻿Erzurum'da terör örgütleri IŞİD ve El Kaide'ye yönelik operasyon
﻿Bakan Akar, Etiyopya Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti   
﻿Bakan Akar, Etiyopya Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti   
﻿Bakan Akar, Etiyopya Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti   
﻿Yaralı kızıl şahin tedaviye alındı
﻿Yaralı kızıl şahin tedaviye alındı
﻿Yaralı kızıl şahin tedaviye alındı
﻿Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
﻿Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
﻿Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.