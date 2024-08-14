O bankada parası olanlar dikkat! Dev banka Araplara satılıyor

Kaynak: Haber Merkezi
O bankada parası olanlar dikkat! Dev banka Araplara satılıyor

Abu Dabi Varlık Fonu (ADQ), Türkiye'deki dev bankanın satın alınması konusunda müzakereler gerçekleştirdiği bilgisi finans çevrelerinde dikkat çekti.

Abu Dabi merkezli zengin varlık fonu ADQ'nun, Türkiye'nin önde gelen finans kuruluşlarından Odeabank için satın alma görüşmeleri yaptığı bildirildi. ADQ'nun, Bank Audi'nin Türkiye operasyonlarına sahip Odeabank'ı portföyüne katma niyetinde olduğu ve bu doğrultuda müzakerelerin sürdüğü belirtildi. Ancak, bu potansiyel anlaşmanın sonuçlanıp sonuçlanmayacağı konusunda henüz kesin bir bilgi mevcut değil.

Bank Audi'nin 2012 yılında hayata geçirdiği Odeabank, Türkiye bankacılık sektöründe aktif büyüklük açısından 54 banka içinde 21. sırada yer almakta. Şu an itibarıyla Odeabank hisseleri; Bank Audi'de %76,4, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nda (EBRD) %8, Uluslararası Finans Kurumu'nda (IFC) %6,4 ve IFC FIG Investment Company'de %3,4 oranında dağılım gösteriyor.

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ADQ'NUN TÜRKİYE YATIRIMLARI

Birleşik Arap Emirlikleri'nin önde gelen yatırım şirketlerinden biri olan ADQ, Türkiye ekonomisine olan ilgisini artırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgeye gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında, Körfez bölgesinden yatırımcıların Türk varlıklarına olan ilgisi belirgin bir şekilde arttı. Bu ziyaret esnasında, BAE'nin Türkiye'ye 50 milyar dolarlık bir yatırım taahhüdünde bulunduğu açıklandı. ADQ'nun Odeabank'ı satın alma sürecinde olduğu yönündeki haberler, bu taahhüdün somut bir adımı olarak görülüyor.

Odeabank'ın satın alınması konusunda henüz net bir bilgi olmamakla birlikte, bu gelişmenin Türk bankacılık sektörü üzerinde önemli etkiler yaratması bekleniyor. ADQ'nun bu hamlesi, şirketin Türkiye'deki finansal varlığını güçlendirecek ve bölgedeki etkinliğini artıracak bir adım olarak değerlendiriliyor. Yatırımcılar ve finans sektörü uzmanları, bu tür stratejik hareketlerin ekonomik dinamikleri nasıl etkileyebileceğini anlamak için süreci yakından izlemekte. Resmi açıklamalar ve ilerleyen gelişmeler, bu satın almanın potansiyel etkilerini daha net bir şekilde ortaya koyacak ve sektördeki diğer oyuncular için de önemli veriler sunacak.

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