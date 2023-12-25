O bilimsel deney hangi hastalara kilo verdirdi

Yale Üniversitesi’nden bilim insanlarınca gerçekleştirilen 72 haftalık araştırmada aşırı kilolu kişilerin kullandıkları ilaç sonrasında neler yaşadığı tespit edildi. İlacı kullanan gönüllüler kilo kaybetti....

Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. Ania M. Jastreboff tarafından açıklanan çalışma, deneye katılan aşırı kilolu ve obezite hastaları, Tip 2 diyabet ilacı kullanımı sonrasında vücut ağırlığının ortalama yüzde 16 ila 22’ini kaybetti. Araştırmaya şeker hastası olmayan kişiler de dahil 2.539 kişi katıldı...

KAÇ KİLO VERDİ?

Çalışma 72 haftada tamamlandı. Bu süre zarfında hastalara haftada bir kez plasebo (etkisi olmayan ilaç) verildi, diğer üç gruba ise ilacın 5mg, 10mg ve 15mg’ı yutturuldu. Süreç sonunda 5 mg ilaç alanlar yaklaşık 16, 15 mg alanlar 24 kilo, Plasebo dozu alanlar ise sadece 2.4 kilo verebildi.

Bulgular, ilacın obez olanlar için potansiyel bir kilo kaybı seçeneği olabileceğini ortaya koydu ve deneklerin ağırlıklarının yüzde 16 ila yüzde 22,5'ini kaybettiğini ortaya koydu. Dr. Ania M. Jastreboff çalışmayla ilgili şunu söyledi:

“ Bu sonuçlar obezitesi olan insanlar için önemli bir gelişme oldu. Özellikle, obezite olan 10 denekten yaklaşık 9'u ilacı alırken kilo verdi.”

AA