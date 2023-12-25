O bilimsel deney hangi hastalara kilo verdirdi

Kaynak: AA Muhabir: Fatma Demirkaya
O bilimsel deney hangi hastalara kilo verdirdi
Bilim insanları obezite hastalarıyla ilgili çok önemli bir araştırmanın sonucunu açıkladı. İşte ayrıntılar...

Yale Üniversitesi’nden bilim insanlarınca gerçekleştirilen 72 haftalık araştırmada aşırı kilolu kişilerin kullandıkları ilaç sonrasında neler yaşadığı tespit edildi. İlacı kullanan gönüllüler kilo kaybetti....

Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. Ania M. Jastreboff tarafından açıklanan çalışma, deneye katılan aşırı kilolu ve obezite hastaları, Tip 2 diyabet ilacı kullanımı sonrasında vücut ağırlığının ortalama yüzde 16 ila 22’ini kaybetti. Araştırmaya şeker hastası olmayan kişiler de dahil 2.539 kişi katıldı...

KAÇ KİLO VERDİ?

Çalışma 72 haftada tamamlandı. Bu süre zarfında hastalara haftada bir kez plasebo (etkisi olmayan ilaç) verildi, diğer üç gruba ise ilacın 5mg, 10mg ve 15mg’ı yutturuldu. Süreç sonunda 5 mg ilaç alanlar yaklaşık 16, 15 mg alanlar 24 kilo, Plasebo dozu alanlar ise sadece 2.4 kilo verebildi.

Bulgular, ilacın obez olanlar için potansiyel bir kilo kaybı seçeneği olabileceğini ortaya koydu ve deneklerin ağırlıklarının yüzde 16 ila yüzde 22,5'ini kaybettiğini ortaya koydu. Dr. Ania M. Jastreboff çalışmayla ilgili şunu söyledi:

“ Bu sonuçlar obezitesi olan insanlar için önemli bir gelişme oldu. Özellikle, obezite olan 10 denekten yaklaşık 9'u ilacı alırken kilo verdi.”

AA

İlgili Haberler
Doğum kontrol hapları ve tüp bebek tedavilerindeki tehlike ortaya çıktı
İşte romatizmaya iyi gelen mucize ot
Atın elinizden o hastalıklardan uzak durun
Aniden ölmek istemiyorsanız bunları yapmayın
Çocuklarda kalbe zarar veren beslenme hataları ortaya çıktı
Son Haberler
Evinde cam balkonu olanlar yandı. Yargıtay cezayı açıkladı Yaşam
Evinde cam balkonu olanlar yandı. Yargıtay cezayı açıkladı
Dipçik gibi yapacak ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Dipçik gibi yapacak ot ortaya çıktı
Devlet malı deniz yemeyen domuz atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Devlet malı deniz yemeyen domuz atasözünün anlamı nedir?
Kan gruplarının kilo vermeyle ilgisi var mı Sağlık
Kan gruplarının kilo vermeyle ilgisi var mı
Ünlü oyuncunun başı belalı komşusuyla dertte. İzinsiz video kaydına 15 yıl hapis talebi Magazin
Ünlü oyuncunun başı belalı komşusuyla dertte. İzinsiz video kaydına 15 yıl hapis talebi
Ekmek satışında fahiş fiyat uygulaması. 9,4 Milyon lira ceza kesildi Ekonomi
Ekmek satışında fahiş fiyat uygulaması. 9,4 Milyon lira ceza kesildi
Nezleyi kesiyor. Öksürüğü gideriyor. Balgam söktürüyor. İşte şifa deposu ot Şifalı Bitkiler
Nezleyi kesiyor. Öksürüğü gideriyor. Balgam söktürüyor. İşte şifa deposu ot