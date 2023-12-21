O damar asla tıkanmamalı

Beyin oksijensizliğe sadece 3 dakika dayanabiliyor. Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Cengiz Köksal, felç riskini azaltmanın yollarını açıkladı ve önemli bilgiler verdi.

Prof. Köksal, “Damar sertliği olan kişilerde beyni besleyen şah damarı da etkileniyor. Kalp oksijensizliğe 30 dakika dayanabiliyor. Bacaklarımız 6 saat beyin ise sadece 3 dakika. Bu nedenle en önemli hayati organız beyindir.”

Şah damarındaki tıkanıklık ya da darlık geçici körlük, geçici bilinç kaybı ve tek taraflı kol ve bacaklarda güç kaybı oluşturuyor. Prof. Köksal, konuyla ilgili şunları söyledi:

“ Şeker hastaları veya yüksek tansiyonu bulunanların mutlaka dikkat etmesi lazım. Üstüne bir de sigara içilip alkol tüketiliyorsa bu dikkatin iki katına çıkarılması gerekiyor. Çünkü bunlar damarlarda darlaşmaya ve tıkanıklığa yol açıyor. Şah damarlarında darlık ve tıkanıklıkları tespit etmek artık gelişen teknolojiyle oldukça basit. Doppler ultrasonu ile bunu anında tespit edebiliyoruz. Darlık varsa hemen açabiliyoruz. Pıhtı kaynağı bulunup eski haline getiriliyor. İki taraflı şah damarları tıkanık olan hastalarda beyne giden kan akımını durdurmadan ameliyat edilmesi riskleri ortadan kaldırıyor. Risk grubunda olanların mutlaka doktora görünmesi gerekiyor. Aksi durumda felç kalınma ihtimali çok yüksek."

İHA