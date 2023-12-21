O damar asla tıkanmamalı

Kaynak: İHA
O damar asla tıkanmamalı
Tıkalı şah damarı kalıcı felcin habercisi mi?

Beyin oksijensizliğe sadece 3 dakika dayanabiliyor. Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Cengiz Köksal, felç riskini azaltmanın yollarını açıkladı ve önemli bilgiler verdi.

Prof. Köksal, “Damar sertliği olan kişilerde beyni besleyen şah damarı da etkileniyor. Kalp oksijensizliğe 30 dakika dayanabiliyor. Bacaklarımız 6 saat beyin ise sadece 3 dakika. Bu nedenle en önemli hayati organız beyindir.”

Şah damarındaki tıkanıklık ya da darlık geçici körlük, geçici bilinç kaybı ve tek taraflı kol ve bacaklarda güç kaybı oluşturuyor. Prof. Köksal, konuyla ilgili şunları söyledi:

“ Şeker hastaları veya yüksek tansiyonu bulunanların mutlaka dikkat etmesi lazım. Üstüne bir de sigara içilip alkol tüketiliyorsa bu dikkatin iki katına çıkarılması gerekiyor. Çünkü bunlar damarlarda darlaşmaya ve tıkanıklığa yol açıyor. Şah damarlarında darlık ve tıkanıklıkları tespit etmek artık gelişen teknolojiyle oldukça basit. Doppler ultrasonu ile bunu anında tespit edebiliyoruz. Darlık varsa hemen açabiliyoruz. Pıhtı kaynağı bulunup eski haline getiriliyor. İki taraflı şah damarları tıkanık olan hastalarda beyne giden kan akımını durdurmadan ameliyat edilmesi riskleri ortadan kaldırıyor. Risk grubunda olanların mutlaka doktora görünmesi gerekiyor. Aksi durumda felç kalınma ihtimali çok yüksek."

İHA

İlgili Haberler
Bilim insanları Diyabet hastaları için mucize içeceği buldu
Çocuklardaki ölümcül tehlike ortaya çıktı. Uzmanı uyarılarını sıraladı
Aniden ölmek istemiyorsanız bunları yapmayın
Spor yapan gerçekten yaşlanmaz mı
Son Haberler
Ukrayna'dan flaş savaş adımı Dünya
Ukrayna'dan flaş savaş adımı
Uzmanından kalp kriziyle ilgili hayat kurtaran uyarılar Sağlık
Uzmanından kalp kriziyle ilgili hayat kurtaran uyarılar
Ahmet Nur Çebi Hasan Arat'ı nasıl şaşkına çevirdi? Kulübe girer girmez gördükleri karşısında şoke oldu Spor
Ahmet Nur Çebi Hasan Arat'ı nasıl şaşkına çevirdi? Kulübe girer girmez gördükleri karşısında şoke oldu
Çok kuvvetli sağanak yağış uyarısı! Sabah başlıyor... Gündem
Çok kuvvetli sağanak yağış uyarısı! Sabah başlıyor...
Bilim insanları Diyabet hastaları için mucize içeceği buldu Sağlık
Bilim insanları Diyabet hastaları için mucize içeceği buldu
Almanya'da 60 milyon euroluk captagon ele geçirildi Dünya
Almanya'da 60 milyon euroluk captagon ele geçirildi