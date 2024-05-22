O dünyanın en güzel kız çocuğuydu

Tüm dünyayı güzelliğiyle kendine hayran bırakan ve ‘Dünyanın en güzel kız çocuğu’ olarak 4 yaşında meşhur olan Thylane Lena-Rose Blondeau, 77. Cannes Film Festivali’nde ortaya çıktı.

10 yaşında dünyanın en önemli moda dergilerine kapak olan Thylane, şimdi 23 yaşında genç bir kız oldu.

Cannes’te kırmızı halıda yürüyen Thylane’ın değişimi herkesin diline düştü.

Kimileri Fildişi doğumlu genç kızdan övgüyle söz ederken kimileri ise eski güzelliğinin yerinde yeller estiğini söyledi.

5 yaşından beri modellik yapan güzelin babası Fransız futbolcu Patrick Blondeau annesi ise TV sunucusu Veronika Loubry.

15 yaşındayken Brigitte Bardot ile karşılaştırılan güzel kızın yer aldığı dergi kapakları da olay yaratmıştı.

Thylane Lena-Rose Blondeau'nun annesi kızının 10 yaşındayken yayınlanan dergi çekiminin görsellerinin ‘müstehcen’ bulunması üzerine tüm eleştirileri üzerine çekmişti.

Önde gelen Fransız moda dergisi 10 yaşındaki model Thylane Lena-Rose Blondeau'nun ‘kışkırtıcı’ fotoğraflarını yayınlayarak birçok tartışmaya, kınamaya ve öfkeye yol açmıştı.