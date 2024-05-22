O dünyanın en güzel kız çocuğuydu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
O dünyanın en güzel kız çocuğuydu

Dünyanın en güzel kız çocuğu Cannes’te ortaya çıktı.

Tüm dünyayı güzelliğiyle kendine hayran bırakan ve ‘Dünyanın en güzel kız çocuğu’ olarak 4 yaşında meşhur olan Thylane Lena-Rose Blondeau, 77. Cannes Film Festivali’nde ortaya çıktı.

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10 yaşında dünyanın en önemli moda dergilerine kapak olan Thylane, şimdi 23 yaşında genç bir kız oldu.

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Cannes’te kırmızı halıda yürüyen Thylane’ın değişimi herkesin diline düştü.

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Kimileri Fildişi doğumlu genç kızdan övgüyle söz ederken kimileri ise eski güzelliğinin yerinde yeller estiğini söyledi.

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5 yaşından beri modellik yapan güzelin babası Fransız futbolcu Patrick Blondeau annesi ise TV sunucusu Veronika Loubry.

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15 yaşındayken Brigitte Bardot ile karşılaştırılan güzel kızın yer aldığı dergi kapakları da olay yaratmıştı.

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Thylane Lena-Rose Blondeau'nun annesi kızının 10 yaşındayken yayınlanan dergi çekiminin görsellerinin ‘müstehcen’ bulunması üzerine tüm eleştirileri üzerine çekmişti.

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Önde gelen Fransız moda dergisi 10 yaşındaki model Thylane Lena-Rose Blondeau'nun ‘kışkırtıcı’ fotoğraflarını yayınlayarak birçok tartışmaya, kınamaya ve öfkeye yol açmıştı.

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