O içeceği asla aç karnına içmeyin. Sabah rutininiz mahvolabilir

Birçok insan için, güne başlarken sıklıkla tercih edilen kahve, enerji verici etkisi sayesinde sabahları sıkça tüketiliyor. Fakat, aç karnına kahve içmenin ciddi zararları bulunuyor. İşte kahve içmenin zararları…
MİDE EKŞİMESİ VE REFLÜ
Kahvenin içinde bulunan kafein, mide asidinin salgılanmasını tetikler ve bu durum mide ekşimesi ya da reflüye yol açabilir. Bu durum, özellikle mide hassasiyeti yaşayan kişileri çok daha fazla rahatsız edebilir.
SİNDİRİM SORUNLARI
Kahvedeki kafein, bağırsak hareketlerini hızlandırır ve ishal, karın ağrısı gibi sorunlara sebep olur.
BAŞ AĞRISI
Kahvaltı yapmadan kahve içmek, şiddetli baş ağrılarına neden olur.
UYKU SORUNLARI
Kafesin sinir sisteminin uyarılmasına neden olur ve bu durum uyku sorunlarını tetikleyebilir. Aç karnına kahve içmek, bu etkileri çok daha fazla şiddetlendirebilir.
KEMİK KAYBI
Aşırı kahve tüketiminin kemik kaybına ve osteoporoz riskine sebebiyet verebileceğine dair bazı araştırmalar mevcuttur.
KALP ÇARPINTISI
Kahvenin içinde bulunan kafein, kalp ritmini etkiler ve kalp çarpıntısına yol açabilir. Kalp rahatsızlığı olan kişiler dikkatli tüketmelidir.