O içeceği asla aç karnına içmeyin. Sabah rutininiz mahvolabilir

MİDE EKŞİMESİ VE REFLÜ

Kahvenin içinde bulunan kafein, mide asidinin salgılanmasını tetikler ve bu durum mide ekşimesi ya da reflüye yol açabilir. Bu durum, özellikle mide hassasiyeti yaşayan kişileri çok daha fazla rahatsız edebilir.