Kansere kadar gidiyor. Çağımızın hastalığıyla ilgili uzmanlardan kritik uyarılar

Karaciğer yağlanması, çağımızın kronik sorunları arasında yer alıyor ve tedavi edilmediğinde karaciğer kanserine yol açabilecek kadar ciddi sonuçlar doğurabiliyor.

Uzmanlar, karaciğer yağlanmasının tedavi edilmediği takdirde karaciğer kanserine ilerleyebileceği konusunda önemli uyarılarda bulunuyorlar.

Gastroenteroloji uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ömer Özütemiz, karaciğer yağlanmasının tedavi edilmezse karaciğer kanserine dönüşebileceğini belirtti.

Özütemiz, "Obezite ve şeker hastalığının dünya genelinde artış göstermesiyle birlikte karaciğer yağlanması da yaygınlaşıyor. Yağlanma, karaciğer iltihabı ve sirozun ardından karaciğer kanserine kadar ilerleyebilir" diye ekledi.

Karaciğer yağlanması, son yıllarda hem Türkiye'de hem de dünyada giderek artan bir sağlık sorunu haline geldi.

Karaciğerde biriken yağlar, organın büyümesine ve tedavi edilmezse siroz ve karaciğer kanserine yol açabilir.

Prof. Dr. Ahmet Ömer Özütemiz, karaciğer yağlanmasının 21. yüzyılın en yaygın karaciğer hastalıklarından biri olduğunu ve obezite ile şeker hastalığının artmasıyla birlikte karaciğer yağlanmasının da arttığını vurguladı.

Doç. Dr. Çetin Altunel, karaciğer yağlanmasının nasıl geçeceği konusunda şu bilgileri verdi:

"Karaciğer yağlanmasıyla karşılaşan kişiler, bu durumdan nasıl kurtulacaklarını merak ederler. Çeşitli tedavi yöntemleri mevcuttur, ancak öncelikle yaşam tarzı değişiklikleri gereklidir. Özellikle beslenme alışkanlıklarının hızla değiştirilmesi, yağlı ve yüksek kalorili yiyeceklerden kaçınılması, paketli ve işlenmiş gıdalardan uzak durulması önerilir. Sağlıklı beslenme planına sadık kalmak önemlidir.

Obezite nedeniyle karaciğer yağlanması yaşayanların kilo vermesi gerekmektedir. Kilo verme sürecinde, özellikle bel çevresinin inceltilmesi üzerinde durulmalıdır. Ayrıca, haftada ortalama 3-4 gün egzersiz yapılmalı ve Akdeniz tipi beslenme benimsenmelidir. Düzenli kahve tüketimi, karaciğer yağlanması ve kanseri riskini azaltabilir."

Karaciğer Yağlanması Nedir?

Tıbbi adıyla hepatik steatoz olan karaciğer yağlanması, karaciğerde aşırı yağ birikmesiyle oluşan bir hastalık olmasıyla biliniyor.

Genellikle yoğun alkol tüketimi, tip 2 diyabet ve obezite gibi nedenlerle karaciğerde yağ birikir.

Karaciğer, vücudun sindirim, enerji depolama ve toksin atma işlevlerini yerine getiren en büyük organlardan biridir ve hücrelerdeki aşırı yağ birikimiyle yağlanma problemi ortaya çıkar.

Karaciğer Yağlanmasının Belirtileri Nelerdir?

• Aşırı yorgunluk

• Cilt ve göz akında sararma (sarılık)

• İdrar renginde koyuluk

• Cilt kaşıntısı

• Karnın sağ üstünde ağrı

• Bacaklarda ve karında şişlik (ödem)

• İştah ve kilo kaybı

• Mide bulantısı ve kusma

• Vücudun kanama ve morarmaya yatkın hale gelmesi

• Deride örümcek benzeri kan damarları oluşması

• Karaciğerin büyümesi (hepatomegali)

• Adet döngüsünde düzensizlikler

• İleri aşamalarda kan kusma, dışkının siyah renge dönüşmesi ve idrarda koyuluk gibi belirtiler görülebilir.

Karaciğer Yağlanmasının Tedavisi Nasıl Yapılır?

Karaciğer yağlanmasının tedavisinde ilk adım, hastanın kilo vermesi ve alkol tüketimini bırakması olduğu bildirildi.

Araştırmalar, hastanın kilosunun %10'unu vermesi halinde karaciğer hastalıklarının gerilediğini göstermektedir. %5 kilo kaybıyla iyileşme süreci başlar.

Diyabet varsa, şeker düzeyinin kontrol altında tutulması, diyet ve ilaçlarla düzenlenmesi karaciğer yağlanmasının çözülmesine katkı sağlar.

Kolesterol yüksekliği varsa, diyet ve ilaçlarla karaciğer yağlanması azaltılabilir ve karaciğerin eski sağlığına kavuşması sağlanabilir. Kolesterol düşürücü ilaçlar, karaciğer testleri yüksek olan yağlanma hastalarında faydalı olabilir. Kolesterol ilaçları kullanılmaya başlandığında, üçüncü-dördüncü aylarda karaciğer testleri kontrol edilmelidir. Kilo verme yöntemi olarak diyet ve egzersiz önerilir ve Akdeniz mutfağı etkili bir beslenme şekli olarak kabul edilir.

Haftada üç veya dört gün yürüyüş, yüzme veya spor salonu aktiviteleri yapılmalıdır. Bu adımlar uygulandığında, hastanın karaciğeri iyileşebilir.

Hastalık ilerlediyse, son çare olarak karaciğer nakli yapılabilir. Karaciğer yağlanması olan hastalar, nakil için özel bir grup oluştururlar ve kilolu hastalar için karaciğer nakli zor olabilir. Hastalık ilerlemeden kilo vermek ve egzersiz yapmak öncelikli hedef olmalıdır.