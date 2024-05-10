Akıllı bebek beziyle ilgili uzmanlardan kritik açıklamalar

Akıllı bebek bezleri, bebeklerde ve çocuklarda idrar testlerini kolaylaştırarak daha kesin sonuçlar elde etmeyi sağlayan yenilikçi bir ürün olduğu biliniyor.

Bu alanda ailelerin dikkatini çeken yeni gelişmeler yaşandı.

Akıllı bebek bezleri hakkında uzmanlar önemli bilgiler paylaştı.

Prof. Dr. Zeynep Banu Güngör, "Bu, yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahip bir ürün. İki farklı solüsyon içeriyor ve bunlar bebek bezinin en dış katmanında bulunuyor. Eğer bez, bakteriyel enfeksiyon içeren idrarla temas ederse, dış yüzey pembe renge dönüşüyor. Bu durum, bebeğin bakteriyel bir idrar yolu enfeksiyonu geçirdiğini gösteriyor" dedi.

Prof. Dr. Cihangir Akgün ise akıllı bebek bezleri üzerine bilgi verdi. Çocuk nefrolojisi alanında uzman olan Akgün, çocuk sağlığı için kritik olan idrar testi sürecini basitleştiren ve sonuçların güvenilirliğini artıran bir bebek bezi geliştirdiğini belirtti.

Prof. Akgün, mevcut idrar testi yöntemlerinin bebekler ve çocuklar için travmatik olabileceğini söyledi ve ekledi:

"İdrar yolu enfeksiyonları çok çeşitli semptomlar gösterebilir. Bebeklerde sarılık, ishal, kabızlık, huzursuzluk, cilt döküntüleri ve hatta öksürük, idrar yolu enfeksiyonunun belirtileri olabilir. Adenovirüs gibi bazı virüsler, hem akciğerlere hem de bağırsaklara etki ederek öksürük ve ishale neden olabilir ve aynı zamanda mesaneyi enfekte ederek idrar yolu enfeksiyonuna yol açabilir. Her canlıdan idrar testi yapılması gerektiğine inanıyorum, ancak tuvalet eğitimi almamış çocuklardan idrar örneği almak oldukça zordur. Bu durumda genellikle torba, sonda veya suprapubik aspirasyon gibi yöntemlere başvurulur. Torba yöntemi, çocuğun genital bölgesine bir torba yapıştırılarak yapılır, ancak bu yöntemle elde edilen sonuçlar %60-80 oranında yanlış olabilir. Sonda yöntemi oldukça travmatiktir. Suprapubik aspirasyon, ultrason eşliğinde lokal anestezi altında mesaneye iğne sokularak yapılan ve altın standart olarak kabul edilen bir yöntemdir. Biz bu sorunlara çözüm bulmak için özel bir bebek bezi tasarladık. Bu bez, ilk idrarı emen bir katman ve ardından idrarı toplayan bir hazneye sahiptir. Bu bezimizi yakın zamanda idrar kültürü için yeni bir altın standart olarak sunmayı hedefliyoruz ve çalışmalarımız bu yönde devam ediyor."

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU (İYE) NEDİR?

İYE, üriner sistemde, böbreklerde, mesanede veya üretrada, özellikle E. coli olmak üzere bakterilerin neden olduğu, yaygın görülen enfeksiyonlardan biridir.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNUN BELİRTİLERİ:

• İdrar sırasında yanma ve ağrı

• Sık idrara çıkma

• Ani idrar yapma ihtiyacı

• Kasık veya alt karın bölgesinde ağrı

• İdrarda kan, koyu renk veya kötü koku

• Kasık veya alt karın bölgesinde kramp

• Mesane boşaltıldığı halde idrar varmış gibi hissetme

• Gece sık idrara çıkma

• Sırt ve bel ağrısı

• Mide bulantısı ve kusma

• Hafif ateş

• Yorgunluk

İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNA NE İYİ GELİR?

• Bol su içmek

• Kahve, alkol ve kafeinli içecekleri sınırlamak

• C vitamini alımını artırmak

• Şekersiz kızılcık suyu içmek

• Probiyotik içeren gıdalar tüketmek (yoğurt, kefir)

• Karna ısıtma yastığı uygulamak

• İdrarı tutmamak

• Kişisel hijyen ve temizliğe dikkat etmek