O ilde karantina! Alarm verildi, giriş çıkış yasaklandı

Düzenleme: Kaynak: AA
O ilde karantina! Alarm verildi, giriş çıkış yasaklandı

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde tespit edilen şap hastalığı nedeniyle karantina başlatıldı. İlçeye hayvan giriş ve çıkışları geçici olarak yasaklandı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı.

ŞAP HASTALIĞI TESPİT EDİLDİ

Göksun Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ilçede şap hastalığı tespit edilmesi üzerine komisyon kararıyla ikinci bir emre kadar hayvanların nakli ile giriş ve çıkışlarının yasaklandığı bildirildi.

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Açıklamada, karantina kapsamında çeşitli tedbirlerin alındığı, vatandaşlardan karantina ve kordon kurallarına uymalarının, herhangi bir hastalık şüphesi durumunda Tarım ve Orman müdürlükleri ile irtibata geçmelerinin önem arz ettiği vurgulandı.

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