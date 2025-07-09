O ilde kişi başına 29 metrekare yeşil alan düşüyor

Düzce Beledisi Meclis toplantısında konuşan Başkan Yardımcısı Hasan Günden, bağımsız meclis üyesi Mehmet Ali Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı Bolu-Düzce karşılaştırmasına sert çıktı.

Günden, bu tür karşılaştırmaların yersiz olduğunu ve Düzce'ye haksızlık yapıldığını söyledi. Günden, "Bir meclis üyesinin şehrini bu şekilde kıyaslamasını doğru bulmadım. Gerçeği yansıtmayan, yalnızca görsel algıya dayalı bir paylaşım. Bu nedenle kamuoyunu bilgilendirmek adına bazı teknik verileri paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"YEŞİL ALAN ORANI YASAL STANDARTLARIN ÜZERİNDE"

Günden, Düzce'nin imar planları kapsamında toplam 97 milyon 479 bin 314 metrekarelik bir alana sahip olduğunu, bunun 6 milyon 638 bin 546 metrekaresinin park, yeşil alan, mesire yeri, millet bahçesi ve çocuk bahçesi gibi alanlardan oluştuğunu belirtti. Şehir planlama standartlarına göre kişi başına 10 metrekare yeşil alan yeterli görülürken, Düzce'de bu oranın kişi başına 29,45 metrekareye ulaştığını kaydeden Günden, "Planlamaya göre 225 bin kişilik bir nüfus için 2 bin 253 dönüm yeşil alan yeterlidir. Ancak biz bunun neredeyse üç katına sahibiz" dedi.

115 PARK, 7 BİNDEN FAZLA AĞAÇ

2025 yılı itibariyle Düzce şehir merkezinde 211 adet park ve yeşil alan bulunduğunu, bu parklardan 115'inin 2019-2024 yılları arasında inşa edildiğini belirten Günden, aynı dönemde toplam 7 bin 292 ağacın dikildiğini ifade etti. Düzce'nin güzelliklerini görmezden gelmenin doğru olmadığını ifade eden Hasan Günden, Düzce şehir merkezine ait fotoğraflar eşliğinde sürdürerek, "İstanbul Caddesi'ndeki oya ağaçları, Millet Bahçesi'nin asırlık ağaçları, Cedidiye ve Anıtpark meydanları, Asar Deresi çevresi, Bolu Caddesi ve bağlantı yollarımız. Hepsi Düzce'mizin ayrı bir zenginliği" dedi.

Günden, nüfus verilerine de dikkat çekerek, "2020-2024 yılları arasında Düzce'nin nüfusu yüzde 5 arttı, Bolu'nun ise yüzde 4 arttı insanlar beğenmediği bir yere göç etmez. Bu veriler bile Düzce'nin tercih edilen bir şehir olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"DÜZCE GELİŞİYOR, KIYASLAMALAR GÖLGELEMESİN"

Açıklamasının sonunda Meclis üyesi Mehmet Ali Çelik'e ve benzeri paylaşımlara tepki gösteren Günden, "Yaşadığımız ilin elbette eksikleri olabilir. Ancak millet Düzce'ye hayran. Gelişen ve güzelleşen bir şehirde yaşıyoruz. Bu tür kıyaslamalar yerine, birlikte daha iyisini yapmanın yollarını aramalıyız" dedi.