O isteksizliği yok ediyor

Kişniş ülkemizin her yerinde yetişen bir bitki. Aşotu, kizni ve Çin maydanozu olarak da biliniyor. Sağlığa çok önemli faydaları var.

Kışın ise başlı başına bir görev üstleniyor. Bağışıklık sistemini onarıyor bünyeyi adeta taş gibi yapıyor. Üstelik bunu bir çay kaşığıyla yerine getiriyor.

CİNSEL İSTEKSİZLİKLE SAVAŞIYOR

Kişnişin dikkat çeken faydalarının en başında cinsel isteksizliği ortadan kaldırması geliyor. Yani doğal bir afrodizyak. Bundan dolayı libido yükseltici olarak da biliniyor. Uzmanlar kişniş yağını cinsel hayatlarında sorun yaşayan çiftlere tavsiye ediyor.

KİŞNİŞ BAŞKA NELERE İYİ GELİYOR

Tansiyonu dengeleme görevine sahip olan kişniş baharatı, kalp hastalıklarını önleyecek kadar etkilidir.

Damarlardaki tıkanmayı önleyen kişniş olası bir kalp krizi riskini ortadan kaldırır.

C vitamini ve antioksidan bakımından zengin olan kişniş, sinir uçlarını uyarır.

Kişniş tohumunu düzenli bir şekilde tüketerek görme kaybını önleyebilirsiniz.

Kişniş çayının faydaları ağız içinde oluşan bakteri ve kötü kokuyu gidermek ile görevli.

Kişniş çayını tüketenler, diş çürümesinden ve ağız kokusundan uzak bir yaşam sürecektir.