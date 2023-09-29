O koltuğu seçerken çok dikkat etmeli

Çocuk oto koltuğunun sağlıklı ve kaliteli olması çok önemli. İşte, nedenleri...

O koltuğu seçerken çok dikkat etmeli

Seyahatlerde çocuklarının rahat ve güven içinde olmasını isteyen ebeveynler için, oto koltuğu seçiminde dikkat etmesi gereken 10 nokta...

.Alacağınız oto koltuğunun arabanızın koltuğuyla uyumlu olup olmadığını kontrol edin.

Bebek oto koltuğunun araca en güvenli ve kolay şekilde monte edilmesini sağlayan ISOFIX (International Standard Organisation Fix) bağlantısı veya emniyet kemeri olup olmadığına dikkat edin.

Koltuğun ekstra baş, boyun güvenliği sağladığına ve yan destekleri bulunup bulunmadığına dikkat edin.

Oto koltuğu kumaşının terlemeyi aza indirgeyen teknik kumaşlardan ve yıkanabilir cinsten olmasına özen gösterin.

Çocuğunuzun konforu için oto koltuğunun yatış ve yükseklik pozisyonlarını inceleyin.

Çocuğu oto koltuğuna oturtup kaldıracak olan ebeveynler olduğu için, kendi açınızdan kullanım rahatlığına da dikkat edin. Avrupa Güvenlik Standardı’na (ECE sertifikası) uygun, onaylı koltukları tercih edin.

Çocuğun boyuna, kilosuna, yaşına ve kullanılan arabaya uygun koltuk seçin. Her oto koltuğunun kilo ve yaş sınırı farklı olabilir.

Koltuğun kaza anındaki darbe basıncını emen özel köpük malzemeye sahip olup olmadığını kontrol edin.

5 noktalı emniyet kemeri olan oto koltuklarını seçin. Eski model oto koltukları çoğunlukla 3 noktalıdır ve 5 noktalılar kadar güvenli değildir


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