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Manchester United'dan Weghorst açıklaması

Manchester United teknik direktörü Erik Ten Hag, Weghorst ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 17:54
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O maçta forma giyemeyecek. Manchester'dan Weghorst açıklaması

Manchester United'dan Weghorst açıklaması
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Hollandalı yıldız Wout Weghorst, geçtiğimiz gün Beşiktaş ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshedip özel uçakla İngiltere'nin yolunu tutmuştu.

CİTY KARŞISINDA FORMA GİYEMEEYCEK

Weghorst'un Premier Lig ekibi Man Utd'a imza atması beklenirken, konuyla ilgili takım menajeri Erik Ten Hag bir açıklama yaptı.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Man Utd menajeri Ten Hag, "Weghorst'u transfer etmeye çok yakınız ancak o, Manchester City karşısında forma giymeyecek" dedi. 

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