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Somer şefin sakalsız hali ortaya çıktı O pozu gören hayranları çok şaşırdı

"MasterChef Türkiye" yarışmasının jüri üyeliği yapan ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun sakalsız fotoğrafını görenler gözlerine inanamadı. Kullanıcılar "Bu Somer Şef olamaz" yorumlarında bulundu.

Galeri Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 09:32
Son Güncelleme: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 10:05
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'MasterChef Türkiye' yarışmasının jüri üyelerinden biri olan ünlü şef Somer Sivrioğlu, sevecen tavırlarıyla programın en sevilen isimleri arasında yer alıyor.

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Sydney'de restoranı bulunan ve menüsünde pek çok Türk lezzeti sunan Somer Sivrioğlu, her hareketiyle merak uyandırıyor.

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Yarışmacıları kadar Masterchef jüri üyelerinin de özel hayatları oldukça merak ediliyor.

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Somer Şef'in sakalsız hali ortaya çıktı.

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O pozu görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

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Kullanıcılar 'Bu Somer Şef olamaz' yorumlarında bulundu.

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İşte o kareler...

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Öte yandan Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile birlikte 'MasterChef Türkiye' yarışmasında jüri üyeliği yapan Somer Sivrioğlu, uzun süredir Pınar Kayabaşı ile aşk yaşıyor.

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Kayabaşı ile ilişkilerini gözlerden uzak şekilde sürdüren 51 yaşındaki şef, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada kural bozdu.

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Sivrioğlu, sevgilisinin 30'uncu yaş gününü, Instagram hesabından yayınladığı ve 'Mutlu yıllar' notunu düştüğü fotoğraflarla kutladı.

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Renkli karelerin yer aldığı paylaşım onbinlerce beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

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Oyuncu Serra Yılmaz ve müzisyen Şenay Lambaoğlu gibi ünlü isimler de dikkat çeken paylaşıma yorum yazdı.

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Sivrioğlu, 'İyi olmak lazım bu hayatta, güzel bakmak lazım mutluluğa, sevene, sevgiye saygı duymak lazım, çünkü o kadar az ki. Biz mutluyuz, seviyoruz, yaşıyoruz. Şükür' ifadelerini kullandı.

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