Somer şefin sakalsız hali ortaya çıktı O pozu gören hayranları çok şaşırdı

'MasterChef Türkiye' yarışmasının jüri üyelerinden biri olan ünlü şef Somer Sivrioğlu, sevecen tavırlarıyla programın en sevilen isimleri arasında yer alıyor.
Sydney'de restoranı bulunan ve menüsünde pek çok Türk lezzeti sunan Somer Sivrioğlu, her hareketiyle merak uyandırıyor.
Yarışmacıları kadar Masterchef jüri üyelerinin de özel hayatları oldukça merak ediliyor.
Somer Şef'in sakalsız hali ortaya çıktı.
O pozu görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
Kullanıcılar 'Bu Somer Şef olamaz' yorumlarında bulundu.
İşte o kareler...
Öte yandan Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile birlikte 'MasterChef Türkiye' yarışmasında jüri üyeliği yapan Somer Sivrioğlu, uzun süredir Pınar Kayabaşı ile aşk yaşıyor.
Kayabaşı ile ilişkilerini gözlerden uzak şekilde sürdüren 51 yaşındaki şef, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada kural bozdu.
Sivrioğlu, sevgilisinin 30'uncu yaş gününü, Instagram hesabından yayınladığı ve 'Mutlu yıllar' notunu düştüğü fotoğraflarla kutladı.
Renkli karelerin yer aldığı paylaşım onbinlerce beğeni ve çok sayıda yorum aldı.
Oyuncu Serra Yılmaz ve müzisyen Şenay Lambaoğlu gibi ünlü isimler de dikkat çeken paylaşıma yorum yazdı.
Sivrioğlu, 'İyi olmak lazım bu hayatta, güzel bakmak lazım mutluluğa, sevene, sevgiye saygı duymak lazım, çünkü o kadar az ki. Biz mutluyuz, seviyoruz, yaşıyoruz. Şükür' ifadelerini kullandı.