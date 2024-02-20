O saatte uyuyanlar yandı. Hemen doktora koşun

Kaynak: Haber Merkezi
O saatte uyuyanlar yandı. Hemen doktora koşun
Uyku alışkanlıkları ve Alzheimer hastalığı arasında nasıl bir bağlantı var? Bilim insanları, bu sorunun cevabını bulmak için yaşlı insanların gündüz uykularını incelediler. Ve şaşırtıcı bir sonuç ortaya çıkardılar. Gündüz uykusu, Alzheimer hastalığının bir belirtisi olabileceği bildirildi.

Gündüz uykusu, genellikle uyanık kalmak ve zihinsel görevleri yapmak için faydalıdır. Ancak, yaşlı yetişkinlerde durum farklı olabilir.

Son yapılan bir araştırmaya göre, gündüz uykusu süresi arttıkça, Alzheimer hastalığına yakalanma riski de artıyor. Bu, gündüz uykusunun zihinsel gerilemenin bir nedeni değil, bir sonucu olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılar, ortalama yaşı 81 olan 1.000'den fazla kişiyi birkaç yıl boyunca takip ettiler.

Katılımcılara, her yıl 14 gün boyunca hareketlerini ölçen bir cihaz taktılar. Sabah 9 ile akşam 7 arasında hareketsiz kaldıkları süre, gündüz uykusu olarak kabul edildi. Ayrıca, katılımcılar her yıl bilişsel testlere girdiler.

Araştırmanın başında, katılımcıların %76'sında bilişsel sorun yoktu, %20'sinde hafif bilişsel bozukluk vardı ve %4'ünde Alzheimer hastalığı vardı. raştırma sonunda, bilişsel sorun olmayan katılımcıların gündüz uykusu süresi yılda ortalama 11 dakika artmıştı. Hafif bilişsel bozukluk tanısı alanlarda bu artış 24 dakikaya, Alzheimer tanısı alanlarda ise 68 dakikaya çıkmıştı.

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Ayrıca, günde bir saatten fazla gündüz uykusu uyuyanların, günde bir saatten az uyuyanlara göre Alzheimer hastalığına yakalanma riski %40 daha fazlaydı.

Günde en az bir kez gündüz uykusu uyuyanların riski de %40 daha yüksekti. Ölüm sonrası yapılan beyin incelemeleri, Alzheimer hastalığı olanların, uyanıklığı sağlayan nöronlardan daha azına sahip olduklarını ortaya koydu.

Demanslı kişilerde, gece uykusunun kalitesi ve düzeni de bozuluyor. Ancak, son çalışmalar, gündüz uykusunun da bunama ile ilgili olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılar, gün içinde çok uykulu olmanın, beyinde bunamanın başladığına dair bir işaret olabileceğini söylüyorlar.

Gündüz uykusunun Alzheimer hastalığına neden olabileceğini söylemek için henüz erken. Ancak, gündüz uykusu Alzheimer hastalığının bir semptomu olabilir. Bu nedenle, gündüz uykusu alışkanlıklarınızda bir değişiklik fark ederseniz, bilişsel sağlığınızı kontrol ettirmenizde fayda var.

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