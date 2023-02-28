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Aslı Tandoğan çadır kentteki nikahta yaşananları anlattı. “O sadece bir nikah değildi, bir umuttu”

Ayşe ve Nevzat'ın deprem bölgesindeki çadır kentte nikahlarına katılıp nikah şahitleri olan Aslı Tandoğan, nikahın perde arkasını ve yaşananları, NTV canlı yayınında Mesut Yar’a anlattı. 

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 17:26
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“O sadece bir nikah değildi, bir umuttu” Aslı Tandoğan çadır kentteki nikahta yaşananları anlattı

Aslı Tandoğan çadır kentteki nikahta yaşananları anlattı. “O sadece bir nikah değildi, bir umuttu”
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NTV canlı yayınında Mesut Yar, deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta nikah şahitliği yapan Aslı Tandoğan'la telefon bağlantısı yaptı.

Aslı Tandoğan, Ayşe ve Nevzat'ın deprem bölgesinde, çadır kentte nikahlarına katılıp nikah şahitleri olmuştu; Tandoğan deprem bölgesinde yaşadıklarını cümlelere döktü: "Ucim ile birlikte orada bulunduk, o sırada farklı bir çadırkentte nikah olduğu haberi aldık. Gelinimiz ve damadımızın yanına gittik, kelimelerle anlatması o ortamı anlatmaya mümkün değil; mutluluk desen onun da kelimesi yok, nikah başladı, ben gelinin nikah şahidi oldum. "

“ASLINDA NİKAH, NİKAH MEMURUNA BAŞSAĞLIĞI DİLEYEREK BAŞLADI”

“Nikah başladığında nikah memurumuz 'biraz önce iş arkadaşımı kaybettim' dedi, başsağlığı diledik; aslında nikah bu şekilde başladı. Böyle bir şey daha önce hiç başımıza gelmediği için, gelenek göreneklerimize göre takı takılır, yanımızda olan paralardan onlara takı taktık; iğne yok takamıyoruz."

“DÜĞÜN PASTASI YOK, TOP KEKTEN PASTA YAPTIK”

“Pasta yok düğün pastası, orada küçük top kekler vardı paketli, onları açtık onlar birbirine yedirdi kekleri. Mırıldanarak Love Story şarkısını söyledik onlara, onlar da birbirlerini sarıldılar ve dans ettiler. O sadece bir nikah değildi, bir umuttu, insanlar ne olursa olsun yaşamaya devam ediyorlar. Kaldığı yerden devam etmiyorlar başka bir yerde devam ediyorlar ama, bir yaşama umuduna sarılmak istiyorlar. Herkesin orada umuda çok ihtiyacı var"

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