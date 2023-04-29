O Ses Türkiye Rap'tan ilk bölüm fotoğrafları geldi

Uzun süredir beklenen ve merak edilen "O Ses Türkiye Rap" çekimlerine başladı. Sefo'nun jüri kadrosuna dahil olduğu yarışma yeni sezonda Exxen'de izleyiciyle buluşacak. Bu sezon 5 kişi jüri koltuğunda oturacak. Hadise, Eypio, Murda, Mero ve Sefo jüri listesinde

O Ses Türkiye Rap'tan ilk bölüm fotoğrafları geldi

Editör: Özlem KIRAL

Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'de yayınlanan O Ses Türkiye Rap, yeni sezonda da izleyici karşısına çıkacak. Şarkıları dillere destan olan Sefo ise yeni sezonda kadroya dahil oldu.

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5 KİŞİ JÜRİLİK YAPACAK

Güçlü kadrosuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan O Ses Türkiye Rap'in kadrosunda Hadise, Eypio, Murda, Mero ve Sefo yer alıyor.

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Bu yıl bir ilk olarak beş kişinin yer alacağı jürideMurda ve Meroaynı koltukta birlikte jüri üyeliği yapacak. "O Ses Türkiye Rap" yeni sezonuyla çok yakında Exxen'de. Yarışmanın ilk bölüm çekimlerinden de fotoğraflar geldi.

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