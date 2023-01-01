Şarkıcı Edis 'O Ses Türkiye' sahnesine uçarak indi.

Acun Ilıcalı'nın sunduğu; Ebru Gündeş, Seda Sayan, Yıldız Tilbe ve Murat Boz'un jüriliğini yaptığı O Ses Türkiye Yılbaşı özel programına şarkıcı Edis damga vurdu. Son dönemlerin en popüler sanatçılarından olan Edis, yaptığı sürprizle izleyenleri büyüledi.

"Benim Ol" şarkısını söylemek için helikopteden sahneye iniş yapan Edis sosyal medyada gündem oldu.

O anlar yılbaşı gecesinde binlerce beğeni aldı.