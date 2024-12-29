O Ses Türkiye yılbaşı programında kimler sahnede olacak?

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı yıllardır olduğu gibi bu yıl da TV 8'de ekranda olacak. Birbirinden ünlü ismin yer aldığı yarışmada Hadise, Gökkan Özoğuz, Beyazıt Öztürk ve Ezgi Mola jüri koltuğunda yer alacak.

O Ses Yılbaşı ekranlarında Kızılcık Şerbeti dizisinin ve Kızıl Goncalar dizisinin sevilen oyuncuları da olacak.

Eğlenceli anların yaşanacağı yarışmada eski jüri üyelerinden Hadise'nin geri dönmesi ise dikkat çeken önemli bir ayrıntı oldu.

Yılbaşı akşamlarının klasikleşen programını Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından paylaştı. Acun Ilıcalı paylaşımında "Muhteşem kadrosu ile OSes Türkiye yılbaşı özel programı 31 Aralık Salı günü saat 20.00’de" dedi.

Programda Kızıl Goncalar dizisinden Mert Turak, Mina Demirtaş, Yalı Çapkını dizisinden Beril Pozam Ersin Arıcı, Diren Polatoğulları, Kızılcık Şerbeti dizisinden Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör yer alacak. Ayrıca yine oyuncular Aslıhan Güner, Esra Bilgiç, Dilan Çiçek Deniz, Ülkü Hilal Çifçi, Deniz Baysal,Komedyen Nanet Bebe, Giray Altınok ve Berfu- Eser Yenenler de olacak.

Şarkıcı Aleyna Tilki, Barış Yurtçu, Burak Kut da TV 8 ekranlarında yılbaşı gecesi şarkı söyleyecek.

