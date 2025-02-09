O Ses Türkiye’de yeni rüzgar! Geceye damga vurdu... Hadise’nin bakışları gözden kaçmadı

Yıllar sonra ekranlara geri dönen O Ses Türkiye yarışmasında bu sene jüri koltuğunda Murat Boz’un yerine Melike Şahin oturuyor.

Beyazıt Öztürk'ün bu sezon Acun Ilıcalı’nın sunucu olmayacağını açıklaması, programın takipçileri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

MELİKE ŞAHİN GECEYE DAMGASINI VURDU

Son dönemde popüler olan Melike Şahin ise geceye damgasını vurdu. Şahin'e sosyal medyada pek çok yorum yapıldı ve büyük bir ilgi gösterildi.

Sosyal medyada O Ses Türkiye seyircileri "Melike Şahin jüriye çok yakıştı", "Hadise kıskançlığından çatlar bu sezon", "Kesinlikle Melike Şahin fanı olacağım", "Hadise'nin kıskançlık içeren bakışları gözden kaçmıyor" yorumlarında bulundu.

hadise melike şahin'i, aleyna tilki'yi dinler gibi dinliyor, aynı hırs ve entrikayla #osestürkiye pic.twitter.com/0izxI2UJt8 — ????Rapunzelق???? (@masalyumagi) February 8, 2025

MELİKE ŞAHİN KİMDİR?

Melike Şahin, 18 Nisan 1989’da İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Divriğili olan Şahin, çocukluk yıllarından itibaren müziğe büyük bir ilgi duymuş ve müzikle iç içe bir hayat sürdü.

2012 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun olan Şahin, üniversite yıllarından sonra müzik kariyerine odaklandı. 2017 yılına kadar Baba Zula grubunda vokalist olarak yer alan Melike Şahin, gruptan ayrılmadan önce “Melikşah ve Saz Arkadaşları” adını verdiği bir proje başlattı. Bu proje ile Beyoğlu'nda Kanto isimli meyhanede arabesk temalı konserler verdi.