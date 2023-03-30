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Erkan Petekkaya yetiştirme yurdunda yaşadıklarını anlattı! O soruda konuşmakta zorlandı

Katarsis programına katılan Erkan Petekkaya "Kırmızı Oda'yı hatırlatıyor" diyerek konuşmasına başlarken programda hayatına dair detayları açıkladı. Kısa süre yetiştirme yurdunda kalan oyuncu orada yaşadığı unutamadığı bir olayı anlattı. Oyuncu annesinden bahsederken konuşmakta zorlandı.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 09:25
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O soruda konuşmakta zorlandı! Erkan Petekkaya yetiştirme yurdunda yaşadıklarını anlattı!

Erkan Petekkaya yetiştirme yurdunda yaşadıklarını anlattı! O soruda konuşmakta zorlandı
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Uzman Psikolog Gökhan Çınar'ın sunduğu Katarsis'e katılan Erkan Petekkaya kırmızı koltuğa oturunca aklına rol aldığı dizi geldi. Petekkaya "Kırmızı Oda'yı hatırlatıyor" diyerek hayatına dair sorulara yanıt verdi.

Başarılı oyuncu "Babam memurdu annem de ev hanımıydı çalışıyordu ama... Güzel bir çocukluk geçirdim. Büyük bir sevgiyle büyüdüm. Para yoktu ama iyi bir çocukluk geçirdim" dedi.

"O BOŞLUK SESİNİ DUYDUM"

Elazığ'dan İstanbul'a beş yaşında geldiğini söyleyen Erkan Petekkaya "6 yaşındayken annemle babam bir süre ayrı oldu, annem kardeşimi alıp Ankara'ya gitti. Babam bana bakamayınca mecbur kaldı beni yetiştirme yurduna verdi. Bakamadı bana gerçekten. 5. katta demir yok balkonda oturmuşum, düşerdim belki... O yüzden yurda verdi. Annesiz babasız bir kız vardı onu sallarken geldi bana vurdu alnım yarıldı. Babam her akşam gelirdi, geldi sargıyı gördü kafamda dayanamadı hemen eşyalarımı topladı demir dolaptan o demir dolabın kapanma sesini hiç unutmam, o boşluk sesini duydum, dedim babam beni götürüyor. O akşam trene binip annemi almaya gittik. Kadere inanıyorum" dedi.

KONUŞMAKTA ZORLANDI

Annesinin ölümüyle ilgili de konuşan oyuncu o anlarda zorlandı. Konuşmakta zorlanan Erkan Petekkaya "Annem bir savaşcıydı, evimin yakınına gömdüm her gün önünden geçiriyorum. Yasını hâlâ yaşıyorum" dedi.


 

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