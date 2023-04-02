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  • Cumhur'un yeni ortağı Fatih Erbakan 'Erdoğan aday olamaz' demiş. O sözleri yeniden gündemde

Cumhur'un yeni ortağı Fatih Erbakan 'Erdoğan aday olamaz' demiş. O sözleri yeniden gündemde

Cumhur İttifakı'na destek olmayacağını açıklayıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin ardından ‘U dönüşü’ yaparak Cumhur İttifakı'na katılan YRP lideri Fatih Erbakan'ın, geçmişte Erdoğan'ın üçüncü kez aday olmasıyla ilgili kullandığı ifadeler gündem oldu.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 02:48
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O sözleri yeniden gündemde... Cumhur'un yeni ortağı Fatih Erbakan 'Erdoğan aday olamaz' demiş

Cumhur'un yeni ortağı Fatih Erbakan 'Erdoğan aday olamaz' demiş. O sözleri yeniden gündemde
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Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katılmayacağını açıkladıktan 4 gün sonra Saray’da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi üzerine ittifaka dahil olmuştu.

'Müstakil' şekilde koyduğu Cumhurbaşkanı Adaylığından çekilen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerde aday olabilmesiyle ilgili geçen yıl yaptığı açıklamalar da tekrar gündem oldu.

Erbakan söz konusu görüntülerde şunları söyledi:

“Buna baktığınız zaman 2014 ve 2018 dolayısıyla 2 kere seçilmiş artık 3. kez seçime girmesi hukuken mümkün görünmüyor.”

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