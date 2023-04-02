Cumhur'un yeni ortağı Fatih Erbakan 'Erdoğan aday olamaz' demiş. O sözleri yeniden gündemde

Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katılmayacağını açıkladıktan 4 gün sonra Saray’da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi üzerine ittifaka dahil olmuştu.

'Müstakil' şekilde koyduğu Cumhurbaşkanı Adaylığından çekilen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerde aday olabilmesiyle ilgili geçen yıl yaptığı açıklamalar da tekrar gündem oldu.

Erbakan söz konusu görüntülerde şunları söyledi:

“Buna baktığınız zaman 2014 ve 2018 dolayısıyla 2 kere seçilmiş artık 3. kez seçime girmesi hukuken mümkün görünmüyor.”