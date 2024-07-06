O taksi hakkında kooperatiften açıklama

Kaynak: İHA
O taksi hakkında kooperatiften açıklama

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bugün sabah saatlerinde yaşanan olayda, ticari taksi şoförü Süleyman K., iddiaya göre araçlara ve kaldırımdaki direklere çarpıp ilerledi, adeta bir savaş alanı yarattı.

Olayın basına yansımasının ardından Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi, şoförün kooperatif bünyesinde çalışmadığını ve şoför kartı alamadığını belirtti.

Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çavuş, olayla ilgili açıklamasında, Süleyman K.'nın kooperatiften şoför kartı almak istediğini ancak uygun görülmediği için kart verilmediğini ifade etti. Çavuş, şoförün bu olaydan 4 gün önce başvurduğunu ve ardından aracın başka bir şoförle çalıştığını vurguladı. Ayrıca, olayın bilinçli bir şekilde kooperatifin demir başlarına zarar verme amacı taşıdığını öne sürdü.

Ahmet Çavuş, "Şoför, araç sahibine ‘Ben bunu düşmanlarıma karşı yaptım, sizinle bir ilgisi yok’ dediği bilgisini vermiş. Konuyla ilgili emniyet şu an konuyu araştırıyor. Biz de şoförün çalışmasına izin vermediğimiz için veya başka bir sebep var mı, bilinçli bir şekilde mi yaptırıldı, bunu araştıracağız" dedi.

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