O tümörde büyük keşif

Bilim insanları yaygın görülen bir beyin tümörünün 3 alt türünü keşfetti. İşte ayrıntılar..

KAYNAK: AA
O tümörde büyük keşif

Bilim insanları, yaygın görülen bir beyin tümörünün 3 yeni alt türünü belirledi.

İrlanda Tıp ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinin (RCSI) öncülük ettiği araştırmada, yeni ve etkili terapilerin belirlenmesine yardımcı olacak 3 yeni beyin tümörü alt türü bulundu. Araştırma, “Annals of Oncology” dergisinde yayımlandı.

Yeni bulunan alt türlerin, yetişkinlerde görülen en yaygın birincil beyin kanseri olan "glioblastom" sınıfından olduğu kaydedildi. Araştırmacılar, "glioblastom" alt türlerini, içlerindeki kanser olmayan farklı hücrelerden yola çıkarak 3 kategoride tanımladı. Tümörün etkileşimde olduğu alan olarak ifade edilen “mikroçevre”de bulunan bu hücrelerin, bağışıklık ve kan hücrelerini içerebileceği belirtiliyor.

Biliminsanları, tümörün etkileşim alanında bulunan ancak kanser olmayan bu hücreler üzerinde yürütülecek çalışmaların, farklı hastalara tümör türlerine göre özel tedaviler uygulama imkanı sağlayacağını vurguladı.

AA

İlgili Haberler
Beyninizi yaşlandırmayın
Gıda Mühendisleri hangi balığı 1’nci seçti
Balığı asla öyle pişirmeyin
Gün içinde aklımızdan kaç bin düşünce geçer
Öne Çıkanlar
5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü önemi nedir? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ne zaman kutlanmaya başladı?
5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü önemi nedir? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ne zaman kutlanmaya başladı?
MasterChef All Star 170. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 170. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Asgari ücret tahmin yarışması. Herkes katılabilir. Tıkla oy ver
Asgari ücret tahmin yarışması. Herkes katılabilir. Tıkla oy ver
MasterChef All Star’da kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
'Suriyeliler Türkiye'de kalsın' genelgesi. 'Pes artık' dedirten genelgeye Yeniçağ ulaştı
'Suriyeliler Türkiye'de kalsın' genelgesi. 'Pes artık' dedirten genelgeye Yeniçağ ulaştı
Son Haberler
Emekliye ne kadar zam gelecek yarışması. Sizce emekli maaşı ne kadar olacak? Gündem
Emekliye ne kadar zam gelecek yarışması. Sizce emekli maaşı ne kadar olacak?
Yasa dışı yollarla girmeye çalışan biri terörist 6 kişi yakalandı Gündem
Yasa dışı yollarla girmeye çalışan biri terörist 6 kişi yakalandı
Gazeteci İsmail Saymaz hakkında 3 yıla kadar hapis istemi Gündem
Gazeteci İsmail Saymaz hakkında 3 yıla kadar hapis istemi
Tarihi eser operasyonunda yüzlerce obje ele geçirildi Gündem
Tarihi eser operasyonunda yüzlerce obje ele geçirildi
Rıdvan Dilmen 'biraz çatlaklar görüyorum' diyerek Fenerbahçe'deki problemi açıkladı: İsmail Kartal'a önerim... Spor
Rıdvan Dilmen 'biraz çatlaklar görüyorum' diyerek Fenerbahçe'deki problemi açıkladı: İsmail Kartal'a önerim...
Akaryakıt alkol ve tütüne gelecek zam ortaya çıktı Gündem
Akaryakıt alkol ve tütüne gelecek zam ortaya çıktı
5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü önemi nedir? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ne zaman kutlanmaya başladı? Gündem
5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü önemi nedir? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ne zaman kutlanmaya başladı?