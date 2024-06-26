Brezilya'da esrar kullanımı suç olmaktan çıkıyor

Brezilya'da yüksek mahkeme, bireysel esrar kullanımıyla ilgili olarak yeni bir karar aldı. Mahkeme, esrar kullanımının yasallaştırılması kararını çoğunluğun onayıyla aldı.

Senato Başkanı Rodrigo Pacheco, başkent Brasilia'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Pacheco, bu konuya dair Yüksek Mahkeme tarafından bir karar verilmesinin uygun olmadığını ifade etti.

POLİTİKACILARDAN DURUMA TEPKİ

Brezilyalı politikacı Chico Alencar, sosyal medya platformu X üzerinden, karara "halkın sağlığını etkileyecek bir durum olması nedeniyle" tepkide bulundu.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİ ONAYLAMIŞTI

Brezilya Senatosu, nisan ayında, yasa dışı maddelerin hangi miktarda olursa olsun taşınmasını yasaklayan anayasa değişikliğini onaylamıştı.

Değişiklik, 12 Haziran'da da bir anayasa komitesi tarafından onaylanmış, ancak Brezilya yasalarına göre, bu değişikliğin oylamaya gidebilmesi için bir komitenin onayına daha gerek görüldüğü ifade edildi.