Brezilya'da esrar kullanımı suç olmaktan çıkıyor

Düzenleme: Kaynak: AA
Brezilya'da esrar kullanımı suç olmaktan çıkıyor

Brezilya Yüksek Mahkemesinde, "bireysel esrar kullanımının yasallaştırılması" kararı çoğunluğun onayıyla alınırken, politikacılardan duruma tepki geldi.

Brezilya'da yüksek mahkeme, bireysel esrar kullanımıyla ilgili olarak yeni bir karar aldı. Mahkeme, esrar kullanımının yasallaştırılması kararını çoğunluğun onayıyla aldı.

Senato Başkanı Rodrigo Pacheco, başkent Brasilia'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Pacheco, bu konuya dair Yüksek Mahkeme tarafından bir karar verilmesinin uygun olmadığını ifade etti.

POLİTİKACILARDAN DURUMA TEPKİ

Brezilyalı politikacı Chico Alencar, sosyal medya platformu X üzerinden, karara "halkın sağlığını etkileyecek bir durum olması nedeniyle" tepkide bulundu.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİ ONAYLAMIŞTI

Brezilya Senatosu, nisan ayında, yasa dışı maddelerin hangi miktarda olursa olsun taşınmasını yasaklayan anayasa değişikliğini onaylamıştı.

Değişiklik, 12 Haziran'da da bir anayasa komitesi tarafından onaylanmış, ancak Brezilya yasalarına göre, bu değişikliğin oylamaya gidebilmesi için bir komitenin onayına daha gerek görüldüğü ifade edildi.

thumbs-b-c-59c87b121566d883e6a5dd9e8f8ed553.jpg

Son Haberler
Erdoğan: Netanyahu gibi bir ruh hastası Gündem
Erdoğan: Netanyahu gibi bir ruh hastası
Kızılcık Şerbeti çekimlerinde jet karar. Karakterle ilgili önemli gelişme Magazin
Kızılcık Şerbeti çekimlerinde jet karar. Karakterle ilgili önemli gelişme
Hiçbir dediği doğru çıkmayan Oytun Erbaş hortladı. Bu defa söyledikleri doğru çıktı Gündem
Hiçbir dediği doğru çıkmayan Oytun Erbaş hortladı. Bu defa söyledikleri doğru çıktı
Sinan Ateş ile ilgili Adalet Bakanından açıklama Gündem
Sinan Ateş ile ilgili Adalet Bakanından açıklama
Su faturası elektriğe rakip oldu. Yüzde 800 zam yedi Ekonomi
Su faturası elektriğe rakip oldu. Yüzde 800 zam yedi
Minareler arasındaki şimşekler hayran bıraktı Yerel Haberler
Minareler arasındaki şimşekler hayran bıraktı
Brezilya, G20'yi ikiye böldü Dünya
Brezilya, G20'yi ikiye böldü