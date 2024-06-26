O ülkede esrar kullanımı yasallaştı

Brezilya Yüksek Mahkemesinde, "bireysel esrar kullanımının yasallaştırılması" kararı üyelerin çoğunluğuyla alındı.
Senato Başkanı Rodrigo Pacheco, gazetecilere yaptığı açıklamada, konu hakkında Yüksek Mahkeme tarafından bir karar verilmesinin doğru olmadığını ifade etti.
Brezilyalı politikacı Chico Alencar ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu kararın halkın sağlığını etkileyeceğini ileterek karara tepki gösterdi.
Brezilya Senatosu, nisan ayında, yasaklı maddelerin taşınmasını yasaklayan anayasa değişikliğine onay vermişti.
Bu değişiklik, 12 Haziran'da bir anayasa komitesi tarafından onaylanmıştı fakat Brezilya yasalarına göre, bu değişikliğin oylamaya gidebilmesi için bir komitenin daha onayı gerekiyor.