O ülkede esrar kullanımı yasallaştı

O ülkede esrar kullanımı yasallaştı
Kaynak: AA

Brezilya'da yüksek mahkeme, bireysel olarak esrar kullanımının suç olmaktan çıkarılmasına karar verdi.

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O ülkede esrar kullanımı yasallaştı 1

Brezilya Yüksek Mahkemesinde, "bireysel esrar kullanımının yasallaştırılması" kararı üyelerin çoğunluğuyla alındı.

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O ülkede esrar kullanımı yasallaştı 2

Senato Başkanı Rodrigo Pacheco, gazetecilere yaptığı açıklamada, konu hakkında Yüksek Mahkeme tarafından bir karar verilmesinin doğru olmadığını ifade etti.

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Brezilyalı politikacı Chico Alencar ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu kararın halkın sağlığını etkileyeceğini ileterek karara tepki gösterdi.

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O ülkede esrar kullanımı yasallaştı 4

Brezilya Senatosu, nisan ayında, yasaklı maddelerin taşınmasını yasaklayan anayasa değişikliğine onay vermişti.

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O ülkede esrar kullanımı yasallaştı 5

Bu değişiklik, 12 Haziran'da bir anayasa komitesi tarafından onaylanmıştı fakat Brezilya yasalarına göre, bu değişikliğin oylamaya gidebilmesi için bir komitenin daha onayı gerekiyor.

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O ülkede esrar kullanımı yasallaştı 6
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