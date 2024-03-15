O ülkeden Türkiye’ye tarihte ilk kez akın başladı. Rus turistlerin tahtı sallanıyor

Türkiye'nin doğal güzellikleri ve benzersiz deniziyle her yıl turistlerin favori destinasyonu olduğu biliniyor.

Antalya'nın, 4 milyon Alman turisti ağırlaması beklenirken, Rus turist sayısında bir azalma gözlemleniyor.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, Almanya'daki erken rezervasyon satışlarında Türkiye'nin İspanya'yı geçtiğini ve bu yıl Antalya'ya 4 milyon Alman turist beklediklerini ifade etti.

Kavaloğlu, "Bu durum, Alman turist sayısının Rusları geçebileceği anlamına geliyor" dedi.

Kavaloğlu ayrıca, 2024 turizm sezonu için rezervasyonların olumlu gittiğini belirtti.

Kavaloğlu, Avrupalı turistlerin Türkiye'ye olan ilgisinin arttığını ve Almanların bu yıl ilk defa Türkiye'ye bu kadar yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Erken rezervasyonlarda Türkiye'nin İspanya'yı geçtiğini ve Antalya'ya 1,5 milyon Alman turistin erken rezervasyon yaptırdığını ekledi.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya pazarının yavaşladığını, ancak bu durumun Avrupa pazarını öne çıkardığını ifade eden Kavaloğlu, Antalya'nın Ruslar için önemli bir destinasyon olduğunu vurguladı.

Kavaloğlu, "Antalya'da bu yıl hedefimiz 17 milyon turisti aşmak. Savaş sona ererse, Rusya yine en üst sırada yer alabilir. Ancak Ukrayna pazarını büyük ölçüde kaybettik ve İngiltere üçüncü sıraya yükseldi" dedi.

Kavaloğlu, Almanya, Avusturya, İsviçre ve Polonya'nın önemli pazarlar haline geldiğini, Polonya'dan gelen turist sayısının geçen yıl ilk defa 1 milyonu aştığını belirtti.

Kavaloğlu, ayrıca İskandinav ülkelerinin de eski rakamlarına ulaşabileceğini söyledi.

Turizmciler olarak dikkatli olduklarını belirten Kavaloğlu, son beş yılda yaşanan üç büyük krizi atlatmayı başardıklarını ifade etti.

Kavaloğlu "Turizmi çeşitlendiriyoruz, rezervasyonları 12 aya yayıyoruz ve mevsimsellik engelini kaldırarak daha homojen rezervasyon almayı hedefliyoruz" dedi.

Son olarak, Kavaloğlu, Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının çalışmaları sayesinde geçen yıl Antalya ve İstanbul'da Çinli turistleri ağırladıklarını ve ABD'li turist sayısında da artış olduğunu sözlerine ekledi.