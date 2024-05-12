O yollar bugün kapalı olacak. İstanbul'da bugün dışarı çıkacaklar dikkat

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından bugün, yapılacak olan "İstanbul'u Koşuyorum Asya Etabı Koşusu" etkinliği nedeniyle 06.00-11.00 saatleri arasında hangi yolların trafiğe kapatılacağı ve bu yollara alternatif olarak hangi, güzergahların kullanılabileceği aktarıldı.

Yapılan açıklamaya göre, Üsküdar Harem sahil yolu, Hakimiyeti Milliye Caddesi (sahil yolu ile Selmani Pak Caddesi arasından kalan kısım), Paşalimanı Caddesi, Kuzguncuk Çarşı Caddesi, Abdullah Ağa Caddesi (Kuzguncuk Çarşı Caddesi ile Kuzguncuk Tünel çıkışı arasında kalan kısım) ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar, saat 06.00 – 11.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak.

Bu yollara alternatif olarak ise; Selimiye İskele, Dr. Eyüp Aksoy, Nuhkuyusu, Gümüşyolu, Beylerbeyi Abdullah Ağa, Hakimiyeti Milliye, Halk, Cumhuriyet ve Dr. Fahri Atabey caddeleri ile D-100 kara yolu kullanılabileceği belirtildi.

ŞİŞLİ'DE TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

Şişli'de düzenlenecek "Bizim Sokak" etkinliği kapsamında da ilçedeki bazı yollar, bugün trafiğe kapalı olacak.

Paşa Mahallesi Behram Çavuş Sokak Civelek Sokak girişinden itibaren Ortanca Sokak kesişimine, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Çınar Sokak Kuruçay Caddesi girişinden itibaren Eren Sokak kesişimine, Gülbahar Mahallesi Çimen 1 Sokak Gülbahar Caddesi girişinden itibaren Kurtuluş ve Ülkü Sokak kesişimine, Fulya Mahallesi Akıncı Bayırı Sokak Galip Bey Sokak girişinden itibaren Mevlüt Pehlivan Sokak kesişimine, Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi Silahşör Caddesi girişinden itibaren Harzemşah Sokak kesişimine kadar 11.00-17.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacak.

Bu yollara alternatif olarak ise; Yay Meydanı, Batı, Kuruçay, Gülbahar, Silahşör, Sıracevizler, Ortaklar caddeleri ile Civelek, Ortaca, Eren, Seyhan, Gürbüz, Ülkü, Kurtuluş, Haşhaş, Mevlüt Pehlivan, Mevlüt Pehlivan Yanı, Galip Bey, Harzemşah ve Feriköy Fırın sokakları kullanılabilecek.