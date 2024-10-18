Obafemi Martins imzayı attı

PariPesa, Futbol Efsanesi Obafemi Martins’i Yeni Marka Elçisi Olarak Tanıttı

PariPesa, 2019'dan bu yana bahis ve oyun sektöründe öne çıkan bir isim olarak Nijeryalı futbol efsanesi Obafemi Martins’i yeni marka elçisi olarak duyurdu. Bu yüksek profilli ortaklıkla birlikte şirket, taraftarları ilham vermeyi ve etkileşimde bulunmayı hedefliyor.

EFSANENİN TAKIMA KATILMASI

Obafemi Martins, hızlı oyun stili ve muhteşem golleriyle tanınan bir futbolcu olarak uzun bir kariyere sahiptir. Inter Milan, Newcastle United ve Wolfsburg gibi dünyanın önde gelen kulüplerinde oynayan Martins, Avrupa ve dünya genelinde kalıcı bir miras bırakmıştır. Uluslararası alanda da Nijerya’yı temsil ederek Afrika Uluslar Kupası ve Dünya Kupası’nda kritik goller atmıştır. 2009 yılında Kenya’ya karşı oynanan maçta attığı iki gol, Nijerya’nın 2010 Dünya Kupası’na katılmasını sağlamıştır. Bu tür bir özveri ve mükemmeliyet, Martins’i PariPesa için mükemmel bir aday haline getiriyor.

PariPesa’nın yönetimi, bu ortaklık hakkında duydukları heyecanı dile getirdi. Ülke Müdürü Damilare Obadimu, “Obafemi Martins’in PariPesa ailesine katıldığını duyurmaktan büyük onur duyuyoruz,” dedi. “Obafemi’nin tecrübesi, tutkusu ve profesyonelliği, PariPesa’nın değerleriyle mükemmel bir uyum sağlıyor. Bu ortaklık, sadece ünlü bir isme sahip olmaktan öteye geçiyor. Geleceğe dair ortak bir vizyonumuz var ve Obafemi ile taraftarlarımıza ilham verecek birçok heyecan verici etkinlik planlıyoruz.”

MARTİNS, PARİPESA EKİBİNDE OLMAKTAN MUTLU

Obafemi Martins, PariPesa ekibine katılmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. “Başından beri ekibin özverisini ve profesyonel tutumunu fark ettim. Hızla büyüyen ve sektörün liderlerinden biri haline gelen bir markayla ilişkili olmak muhteşem bir his,” dedi. Martins, PariPesa ile olan işbirliğinin, Nijerya ve Afrika genelinde taraftarlar için birçok heyecan verici etkinlik ve faaliyet sunacağına inandığını belirtti.

PariPesa Nigeria’nın Pazarlama Müdürü Olubunmi Adeyera da, “Bu, müşterilerimize olan bağlılığımızın bir göstergesi. İşletim sürecimiz boyunca yalnızca mükemmellik sunduk. Obafemi Martins’in kariyerine bakarsanız, aynı mükemmeliyeti bulursunuz. Bu, dünyanın en iyi liglerinde oynamış bir futbolcu ve Nijerya milli takımı için 42 maça çıkmış, 18 gol atmış bir isim,” dedi.

PARİPESA, 5-1 GALİBİYETLE TANITIM MAÇINI KAZANDI

Obafemi Martins, PariPesa takımını, ambassadorship anlaşmasını kutlamak amacıyla düzenlenen “PariPesa x Obafemi Martins” takımı ile Spor Yazarları Derneği (SWAN) arasında oynanan dostluk maçında 5-1 galibiyete taşıdı. Martins, PariPesa markası ile birlikte, Nijeryalı ve Afrikalı gençleri yeraltı futbolundan çıkararak uluslararası arenada tanıtmayı hedeflediğini açıkladı.

Bu heyecan verici işbirliği kapsamında, taraftarlar PariPesa’nın sosyal medya hesaplarını ziyaret ederek Obafemi Martins’in imzalı formalarını kazanmak için bir yarışmaya katılabilirler. Obafemi Martins’in PariPesa ile olan ortaklığı, şirketin büyüme ve müşteri bağlılığına olan bağlılığını simgeliyor.