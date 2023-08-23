Obaköy 'Viranköy' oldu

3 yıl önce dönemin Kırıkkale Valisi Yunus Sezer tarafından Orta Anadolu'nun turizm merkezi olacak şekilde tasarlanan ve hayata geçirilen 300 dönümlük Obaköy bakımsızlığa ve ilgisizliğe terk edildi.

Obaköy 'Viranköy' oldu

Savaş Atıcı – Kırıkkale / YENİÇAĞ

Vatandaşların Milli Servet olarak gördüğü Obaköy'ün kapısına zincir vuruldu. Ağaçlar ve çimler kurudu. Yapılan oyun grupları, banklar, kamelyalar, şelaleler, kafeler kaderini terk edildi. Türkiye'ye hitap edilecek şekilde gece gündüz emek verilerek yapılan Obaköy bakımsızlıktan döküyor.

whatsapp-image-2023-08-23-at-18-35-27-2.jpegBir dönem özellikle hafta sonları vatandaştan ilgi odağı olan Obaköy'de şimdi in cin top oynuyor. İhaleyi alan firmaların da ilgi göstermediği kadersiz Obaköy halk arasında 'Hayalet köy' ve 'Viranköy" olarak adlandırılıyor. Tepkili vatandaşlar Kırıkkale İl Özel İdaresinin bu Milli Servet'e ciddi çözüm bulmasını bekliyor.

whatsapp-image-2023-08-23-at-18-35-26.jpegKAPISINA ZİNCİR VURULDU

Kırıkkale İl Özel İdaresi tarafından geçtiğimiz yıl ihalesi verilen ANDA Yardım Derneği de gereken ilgiyi göstermediği Oba köy birkaç ay önce Kırıkkale İl Özel İdaresi tarafından tekrar ihaleye çıkartıldı. Ancak Ankara'da yaşadığı ifade edilen iş adamı Oba köye şu ana kadar gereken değeri ve ilgiyi göstermedi. Kapısına zincir vuruldu.

whatsapp-image-2023-08-23-at-18-35-28.jpegAGAÇLAR KURUDU

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'in büyük ilgi ve emek sarf ederek hayata geçirdiği Oba köy maalesef son 3 yıldır kaderine terk edildi.

whatsapp-image-2023-08-23-at-18-35-27-1.jpegAğaçlar ve çimler susuzluktan kurudu. İhaleyi alan dernek ve kişiler Oba köye ilgi göstermedi. Bu ilgisizlik sonucu vatandaş köye gitmekten vazgeçti. Kırıkkale gündeminden de düşen Obaköy'de şu an kurumuş ağaçları görenlerin yüreği sızlıyor. Obaköy'e 3 yıldır ciddi hiçbir bakım yapılmadı.

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