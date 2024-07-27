Obama seçimlerde kimi desteklediğini açıkladı

Barack ve Michelle Obama, 5 Kasım’daki başkanlık seçimleri öncesinde Kamala Harris ile telefon görüşmesi yaptı. Barack Obama, görüşmenin ardından sosyal medyada, Harris’e büyük bir Başkan olacağına inandıklarını belirterek, “Kritik bu dönemde Kasım ayında kazanması için elimizden geleni yapacağız ve desteğimiz tam olarak onunla olacak. Bize katılmanızı umuyoruz” şeklinde bir mesaj paylaştı.

Obama, telefon görüşmesinde Harris’e desteklerini ifade ederken, Michelle Obama da Harris’in bu tarihi adaylığından duyduğu gururu dile getirdi. Harris ise, Obama ailesinin desteği ve uzun yıllara dayanan dostlukları için minnettarlığını belirterek, “Bu destek benim için çok büyük bir anlam taşıyor” dedi.

Joe Biden, 27 Haziran’da eski Başkan Donald Trump ile gerçekleştirdiği canlı yayın tartışmasında kötü bir performans sergilemesinin ardından, seçim yarışından çekilme çağrılarıyla karşılaşmış ve sonunda adaylıktan çekilme kararı almıştı.