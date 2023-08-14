Obama’nın 41 yıllık cinsel fantezisi ortaya çıktı. İnsan utanır bunları yazmaya

ABD’nin eski başkanlarından Barack Obama’nın 1982’de yazdığı bir mektup ortaya çıktı. Mektuptaki “Biliyorsun, erkeklerle her gün sevişiyorum ama hayal gücümde” ifadesi dikkat çekti.

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Obama’nın 41 yıllık cinsel fantezisi ortaya çıktı. İnsan utanır bunları yazmaya 1
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Obama’nın 41 yıllık cinsel fantezisi ortaya çıktı. İnsan utanır bunları yazmaya 2

2009-2017 yılları arasında ABD Başkanı olarak görev yapan Barack Obama’nın 40 yılı aşkın bir süre önce yazdığı bir mektup ortaya çıktı.

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Obama’nın 41 yıllık cinsel fantezisi ortaya çıktı. İnsan utanır bunları yazmaya 3

"BİLİYORSUN, ERKEKLERLE HER GÜN SEVİŞİYORUM AMA HAYAL GÜCÜMDE"

1982’in Kasım ayında o dönemki kız arkadaşı Alex McNear’a yazdığı mektupta Obama, “Eşcinsellik ilgili olarak, bunun kendini şimdiki zamandan uzaklaştırma girişimi, belki de dünyevi hayatın sonsuz maskaralığını sürdürmeyi reddetme olduğuna inandığımı söylemeliyim.

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Obama’nın 41 yıllık cinsel fantezisi ortaya çıktı. İnsan utanır bunları yazmaya 4

Biliyorsun, erkeklerle her gün sevişiyorum ama hayal gücümde” ifadesini kullanıyor.

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Obama’nın 41 yıllık cinsel fantezisi ortaya çıktı. İnsan utanır bunları yazmaya 5

21 yaşındayken kaleme alınan mektupta Obama, McNear ile Los Angeles’ta Occidental College’ta okurken birlikte olmuştu.

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Obama’nın 41 yıllık cinsel fantezisi ortaya çıktı. İnsan utanır bunları yazmaya 6

Mektubun şu an Emory Üniversitesi’nde saklandığı belirtildi. İki kız çocuğu babası olan Obama 1992 yılında Michelle Obama ile evlenmişti.

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Obama’nın 41 yıllık cinsel fantezisi ortaya çıktı. İnsan utanır bunları yazmaya 7

Obama’nın sözcüsü konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

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