Obama’nın 41 yıllık cinsel fantezisi ortaya çıktı. İnsan utanır bunları yazmaya

"BİLİYORSUN, ERKEKLERLE HER GÜN SEVİŞİYORUM AMA HAYAL GÜCÜMDE"

1982’in Kasım ayında o dönemki kız arkadaşı Alex McNear’a yazdığı mektupta Obama, “Eşcinsellik ilgili olarak, bunun kendini şimdiki zamandan uzaklaştırma girişimi, belki de dünyevi hayatın sonsuz maskaralığını sürdürmeyi reddetme olduğuna inandığımı söylemeliyim.