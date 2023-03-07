Obezin çocuğu da obez oluyor

Türkiye gazetesinden Ziyneti Kocabıyık'ın haberine göre; Obezitenin çocukluk çağının en sık görülen kronik hastalıklardan biri olarak kabul edildiğini söyleyen Genel Cerrahi Uzm. Prof. Alp Gürkan “Anne ve babanın her ikisinin obez olması hâlinde çocuklarında yüzde 80, biri obez ise çocuklarında yüzde 40, ikisi normal kilolu ise yüzde 10 oranında obez olma riski vardır” dedi.

Obezitenin bir salgın gibi bütün dünya ülkelerini etkilediği günümüzde, çocukluk çağı obezitesi de önemli bir problem hâline geldiği bildirildi.

Hızlı hayat şartlarının getirdiği “fast food” yemekler, televizyon karşısında yapılan gece atıştırmaları ve yiyecek alışkanlıklarımızda değişiklikle beraber giden bir hayat tarzının fazla kiloları da beraberinde getirdiğini işaret eden Prof. Dr. Gürkan “Sağlıksız yeme alışkanlığı, kimyasal madde ve hormon içerikli gıdalar, günlük aktivitenin azalması vücutta giderek aşırı miktarda yağ depolanmasına sebep oluyor. Özellikle ülkemizde çocukların katlanmak zorunda oldukları sınav maratonları, bilgisayar oyunları başında zaman geçirmeleri bu süreci artırıyor” değerlendirmesini yaptı.