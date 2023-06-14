Obezite ameliyatı sonrası uzmanından kritik beslenme uyarısı

Uzmanından obezite ameliyatı sonrası doğru beslenme şart olduğuna dair uyarı geldi.

Obezite ameliyatı sonrası uzmanından kritik beslenme uyarısı

Editör: Naim Arıoğlu

Beslenme ve Diyet Uzmanı Mısra Aydın, obezite ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gereken kuralları anlatarak önerilerde bulundu.

Diyetisyen Mısra Aydın, obezite cerrahisi sonrasında beslenme programına uymaları gerektiğinin altını çizerek şunları belirtti:

“Obezite cerrahisi kilo verme ve sağlık durumunu iyileştirmede çok önemli bir araç ama sihirli değnek değildir. Ameliyat sonrası doğru beslenme yapılması şart”

Ameliyat ile hızlı kilo vermenin sağlandığını ancak bazı obezite hastalarında, ameliyat sonrası eski beslenme alışkanlıklarına devam edebileceği gibi bir algının oluştuğunu söyleyen Aydın şunları açıkladı:

“Ameliyat sonrası geri kilo alma durumunu az da olsa görüyoruz. Bunun nedeni ise ameliyat sonrasında yeme miktarını azaltılmaması ve yeterli egzersiz yapılmaması. Kişi ameliyatı sadece bir mekanizma olarak görüp her şeyi ona bırakırsa verdiği kiloları yeniden alabilir. Katı-sıvı besin ayrımı önemli. Katı-sıvı besin ayrımı önemli”

OBEZİTE CERRAHİSİ NEDİR?

Vücut Kitle İndeksi 35 – 40 arasında olmakla birlikte obeziteye bağlı hastalıkları bulunan kişilerde (kardiyovasküler hastalıklar, yoğun diyabet, kırısrlık, eklem rahatsızlıkları, solunum problemleri) ve bu oranın 40 veya üzerinde olduğu bireylerde obezite hastalığını tedavi etmek için sindirim sistemlerine cerrahi girişimde bulunulmasına obezite cerrahisi denilmektedir. Obezite cerrahisinde hangi yöntemin tercih edileceği hastadan hastaya değişmektedir. Cerrahi işlem öncesinde diğer tüm tedavi yöntemlerini uygulandığı (diyet programı, egzersiz programları, davranış modifikasyonu ve ilaçlar) ancak başarı sağlanamayan hastalar için obezite cerrahisi devreye girmektedir. Bariatrik cerrahinin başarısı büyük ölçüde hastanın ameliyat sonrası benimsediği davranış ve yaşam tarzı değişikliklerine bağlıdır. Hastalar cerrahi prosedür sonrası diyetisyen tarafından belirlenen diyet planına titizlikle uymalı ve ayrıca beslenme ve egzersize karşı tutumlarını değiştirmek için davranışsal terapiye katılmalıdır.

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