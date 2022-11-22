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Obezite cerrahisi sonrası beslenme hakkında merak edilenleri açıkladı

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İbrahim Ekiz ve Bariatrik Diyetisyen Müge Mertcan, günümüz tıp dünyasında en çok uygulanan operasyonlardan biri olan obezite cerrahisi (bariatrik cerrahi) ve obezite cerrahisi sonrası beslenme hakkında merak edilenleri duyurdu.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 14:52
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Obezite cerrahisi sonrası beslenme hakkında merak edilenleri açıkladı. Obezite hastalıklara davetiye çıkartıyor

Obezite cerrahisi sonrası beslenme hakkında merak edilenleri açıkladı
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İHA’nın haberine göre; Obezite tanımına dikkat çeken Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İbrahim Ekiz, obezitenin insanın vücudunda sağlığını bozacak kadar fazla yağ oranının olması olduğunu dile getirdi.

Vücuttaki bu fazla yağların hayat kalitesini düşürdüğünü vurgulayan Op. Dr. İbrahim Ekiz, obezitenin hareket kısıtlılığının yanında birçok hastalığa davet çıkaran bir sağlık problemi olduğunu dile getirdi.

Ekiz, “Obezite, uyku apnesinden tutun da solunum güçlüğü, kas iskelet sistemi problemlerinden insülin direnci, hipertansiyon, safra kesesi hastalıkları ve koroner arter hastalıklarına kadar birçok sağlık problemine neden olabilmektedir” ifadelerini kullandı.

OBEZİTE CERRAHİSİ SONRASI BESLEME “BARİATRİK BESLENME”

Obezite cerrahisi (Bariatrik cerrahi) sonrasında beslenme hakkında bilgi veren Diyetisyen Müge Mertcan ise obezite ameliyatının tek başına çözüm olmadığının altını çizdi. Obezite ameliyatı sonrası sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazanılmasının önemine işaret eden Mertcan, yaşam tarzı değişikliğinin obezite ameliyatının başarısında kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Bu açıdan obezite ameliyatlarında genel cerrahi ile koordineli çalıştıklarını belirten Bariatrik Diyetisyen Müge Mertcan, şu tavsitelerde bulundu:

“Ameliyat sonrası hastaların bu alanda çalışan diyetisyenlerden beslenme eğitimi almalarını tavsiye ediyoruz. Obezite cerrahisi sonrası hastaların yaşadıkları fizyolojik ve psikolojik değişimlere sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde adapte olabilmesi için beslenme eğitimi ile alışkanlıkların değişmesi gerekiyor. Özellikle obezite ameliyatı sonrası yaşanacak hızlı kilo kaybında, kastan kaybın en aza indirilebilmesi için doğru besin kaynaklarının neler olduğu ve aşamalar nasıl sürdürülmesi gerektiğini hastalarımıza aktarıyoruz. Tüm bunların yanında hareketsiz kalmamak da önem taşıyor. Obezite ameliyatı sonrası beslenme alışkanlıklarının değişmesinin yanında aktif yaşamın da sürdülmesi gerekiyor. Beslenme kadar fiziksel aktivite ve sporun da yaşam tarzı haline getirilmesini tavsiye ediyoruz”

TÜM YÖNTEMLER DENENİP SONUÇ ALINAMAMIŞSA AMELİYAT DÜŞÜNÜLMELİ

Hastalarına obezite ameliyatını diyet, spor ve ilaç gibi yöntemlerden sonuç alamadıklarında düşünmeleri gerektiğini vurgulayan Op. Dr. İbrahim Ekiz, ameliyat öncesi hastanın öncelikle cerrahi işlem için uygunluğunun kontrol edildiğini ve sonrasında ise vücut kitle endeksi ve varsa kronik rahatsızlıklarına göre değerlendirme yapıldığını ifade etti. Obezite ameliyatlarının mide kelepçesi, gastrit by-pass ve tüp mide gibi türlerinin olduğunu söyleyen Op. Dr. İbrahim Ekiz, bunların içinde en fazla yaptıkları ameliyatın tüp mide ameliyatı olduğunu ve aldıkları geri dönüşlerin de çok güzel olduğunu vurguladı. Bu geri dönüşlerde bir yıla kadar fazla kilolarının tamamına yakınını verebildiğini belirtti. Tüp mide ameliyatlarının birçok avantajının olduğunu söyleyen Op. Dr. İbrahim Ekiz, “Bu ameliyat sonrası tip 2 diyabet, hipertansiyon ve uyku apnesi gibi sağlık problemlerinde azalma görülmenin yanında mide küçüldüğü için tokluk hissi meydana gelir. Diğer ameliyat yöntemlerine göre kilo verilmesi daha kolay ve kalıcıdır” diye konuştu.

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