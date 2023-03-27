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Obezite geni bulundu

Evet obezite geni bulundu. Adı: Ankyrin-B! İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 16:03
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Obezite geni bulundu mu…

Obezite geni bulundu
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Önemli proteinlerin hücre zarına bağlanmasında kilit rol oynuyor. Ancak son araştırmalar ortaya çıkardı ki bir başka özelliği daha var ve bu çağımızın en büyük sorunlarından biri. O gen kişi çok yemese de kilo almasına neden oluyor.

ABD’deki Research Triangle merkezinin fareler üzerinde yaptığı araştırma, ankyrin-B varyasyonlarının, yağ hücrelerinin glükozu normalden daha hızlı içine çekmesine ve en az iki kat büyümesine yol açtığını gösterdi. Bilim adamları, bu denkleme yaşlanan metabolizma ve yüksek yağ içeren beslenme düzeni eklendiğinde obezitenin kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.

KITLIK DÖNEMİ GENİ

Duke Üniversitesi Tıp Fakültesinden Vann Bennett, bu genin obeziteyi salgına dönüştürecek kapasiteye sahip olduğu görüşünde:
 

“Bu genin, atalarımızın kıtlık dönemlerinde enerji depolamalarına yardımcı olduğuna inanıyoruz. Gıda bolluğu yaşanan bugün ise ankyrin-B varyasyonları, obezite salgınını körükleyebilir.”

Araştırmanın sonuçları, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) dergisinde yayımlandı. Bilim adamlarının, 30 yıl önce keşfettiği ankyrin-B geni, daha önce otizm, kas distrofisi, yaşlanma, diyabet ve ritm bozukluğuyla ilişkilendirilmişti. Obezite bağlantısı, ankyrin-B varyasyonlarının yol açtığı ritim bozukluğuna sahip farelerin, sağlıklı olanlardan daha şişman olduğunun gözlenmesi üzerine incelenmeye başlanmıştı.

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