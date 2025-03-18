Obezite ve stres öldürüyor! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Kanser Araştırmaları Uzmanı Dr. Elisabete Weiderpass, obezite ve stresin kansere olan etkilerini şu şekilde açıkladı:

"Aşırı kilo, vücutta inflamasyon düzeyini artırarak kansere yatkınlığı artırır. Özellikle meme, kolon ve pankreas kanseri gibi ölümcül türlerin gelişiminde obezite kritik bir faktör. Stres ise bağışıklık sistemini zayıflatarak kansere karşı koruyucu mekanizmaları etkisiz hale getirebilir."

Amerikan Kanser Topluluğu Epidemiyoloji Başkanı Prof. Dr. Susan Gapstur ise stresi yönetmenin ve sağlıklı bir kiloyu korumanın, kanserden korunmada önemli adımlar olduğunu vurguladı:

"Stresin kronik bir hale gelmesi, hormon dengesizliklerine ve bağışıklık fonksiyonlarında bozulmaya yol açabilir. Bu durum, hücrelerde DNA hasarı yaratarak kanser riskini artırabilir."

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: OBEZİTE VE STRESİN KANSERE ETKİLERİ

The Lancet Oncology dergisinde yayımlanan bir araştırma, obezitenin dünya genelindeki kanser vakalarının %30’undan sorumlu olduğunu göstermekte. Özellikle kadınlarda meme kanseri vakalarında obeziteyle doğrudan ilişki bulundu.

Oruç tutmak obeziteyi önler mi? Uzmanlar anlatıyor

Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism'daki bir çalışma, stres hormonlarının (kortizol) uzun süreli olarak yüksek seviyelerde kalmasının, bağışıklık hücrelerinin kanserli hücreleri tanıyıp yok etme yeteneğini azalttığını ortaya koymakta.

Obezite sessiz bir katil mi? Uzmanlardan hayati uyarılar

Cancer Prevention Research'te yayımlanan bir başka araştırma, obezite kaynaklı inflamasyonun hücresel düzeyde serbest radikal oluşumunu artırarak DNA mutasyonlarına neden olduğunu ve kanser riskini artırdığını göstermekte.

Erkeklerin kolon kanseri riski daha fazla! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

KANSERDEN KORUNMA İÇİN ÖNERİLER

1. Dengeli Beslenme: Lif ve antioksidan bakımından zengin sebzeler, meyveler, tam tahıllar ve sağlıklı yağlar tüketerek inflamasyonu azaltabilirsiniz.

2. Düzenli Egzersiz: Haftada en az 150 dakika orta tempolu fiziksel aktivite yapmak hem kilo kontrolünü sağlar hem de stresin azaltılmasına yardımcı olur.

3. Stres Yönetimi: Yoga, meditasyon ve derin nefes alma teknikleri gibi stres yönetim araçlarını günlük hayatınıza entegre edin.

4. Düzenli Sağlık Kontrolleri: Kanserin erken teşhisi için doktorunuzun önerdiği taramaları düzenli olarak yaptırın.

5. Sosyal Bağlar: Güçlü sosyal ilişkiler, hem stresi azaltır hem de ruhsal sağlığı destekleyerek bağışıklık sistemini güçlendirir.

BİLİNÇLİ ADIMLARLA SAĞLIKLI BİR GELECEK

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, obezite ve stresin kansere neden olan en önemli risk faktörlerinden olduğunu açıkça ortaya koymakta.

Yaşam tarzında yapılacak küçük ama etkili değişikliklerle bu riskleri en aza indirmek mümkün.

Düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme ve stres yönetimi gibi alışkanlıklar, uzun vadede kanserden korunmada kritik bir öneme sahip.