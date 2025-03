Oruç tutmak obeziteyi önler mi? Uzmanlar anlatıyor

Harvard T.H. Chan School of Public Health’ten Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Frank Hu, oruç tutmanın metabolizma üzerindeki etkilerini şu şekilde açıkladı:

"Oruç, vücudun enerji dengesini düzenlemeye yardımcı olabilir. Uzun süreli açlık, yağ depolarının kullanımını artırarak kilo kaybını teşvik eder ve obezite riskini azaltabilir."

Mayo Clinic’ten Endokrinolog Dr. Michael Jensen ise, oruç tutmanın hormonal dengeler üzerindeki etkilerini vurguladı:

"Oruç, insülin seviyelerini düzenleyerek insülin direncini azaltabilir. Bu da kilo kontrolüne ve obezite riskinin azalmasına katkı sağlayabilir. Ancak, oruç tutarken dengeli beslenme ve yeterli su tüketimi önemlidir."

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: ORUÇ VE OBEZİTE ÜZERİNDEKİ ETKİLER

The New England Journal of Medicine'da yayımlanan bir araştırma, oruç tutmanın metabolik sağlığı nasıl iyileştirdiğini ve obeziteyi önlemeye yardımcı olduğunu göstermekte. Araştırma, aralıklı oruç tutmanın, insülin hassasiyetini artırarak kilo kontrolünü desteklediğini belirtmekte.

Obesity Reviews dergisinde yayımlanan bir çalışma, oruç tutmanın vücut kompozisyonunu olumlu yönde etkilediğini ve yağ kaybını artırdığını ortaya koydu. Çalışma, oruç tutmanın, düşük kalorili diyetlerle karşılaştırıldığında daha etkili kilo kaybı sağladığını vurgulamakta.

Cell Metabolism dergisinde yayımlanan bir başka araştırma, oruç tutmanın, inflamasyon seviyelerini azaltarak obezite ve ilişkili hastalık risklerini düşürdüğünü göstermekte. Bu çalışma, oruç tutmanın, uzun vadede sağlık üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koymakta.

ORUÇ TUTMANIN SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

1. Kilo Kaybı: Oruç, yağ depolarının kullanımını artırarak kilo kaybını teşvik eder.

2. İnsülin Duyarlılığı: Oruç, insülin seviyelerini düzenleyerek insülin direncini azaltabilir ve obezite riskini düşürebilir.

3. Metabolik Sağlık: Oruç, metabolizmayı düzenleyerek enerji dengesini korur ve obeziteyi önler.

4. İnflamasyon Azalması: Oruç, inflamasyon seviyelerini azaltarak obezite ve ilişkili hastalık risklerini düşürür.

5. Hormon Dengesinin Sağlanması: Oruç, hormon seviyelerini dengeleyerek kilo kontrolüne katkı sağlar.

ORUÇ VE SAĞLIK ÜZERİNE ÖNERİLER

Oruç tutarken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri, dengeli beslenme ve yeterli su tüketimi. Oruç tutarken, vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri alabilmek için çeşitli ve dengeli bir beslenme programı uygulamak önemli. Ayrıca, oruç tutmanın sağlık üzerindeki etkilerini artırmak için düzenli egzersiz yapmak da faydalı.

UZMANLARDAN ÖNERİLER

Prof. Dr. Frank Hu, "Oruç tutmanın metabolizma üzerindeki olumlu etkileri, kilo kontrolünü destekleyerek obezite riskini azaltabilir. Ancak, oruç tutarken dengeli beslenme ve yeterli su tüketimi önemlidir" dedi.

Dr. Michael Jensen ise ekledi:

"Oruç, insülin seviyelerini düzenleyerek insülin direncini azaltabilir ve kilo kontrolüne katkı sağlayabilir. Oruç tutmanın sağlık üzerindeki etkilerini en üst düzeye çıkarmak için dengeli bir beslenme programı uygulamak gereklidir."