Obezlik kısırlığa neden oluyor mu?

Editör: Naim Arıoğlu

Uzmanı, obezite hastalığı ve tedavi yolları hakkında açıklamalarda bulundu.

Obezitenin vücutta sağlığı bozacak ölçüde aşırı yağ birikmesi olduğunu söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Erkan Aksoy şunları belirtti:

“Obezite tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Zira tedavi edilmeyen obezite; şeker hastalığından kalp hastalıklarına, kanserden kısırlığa ve eklem rahatsızlıklarına kadar pek çok sağlık sorununa neden olabilir”

OBEZİTE NEDİR?

Obezite, dünyada özellikle gelişmiş ülkelerin en önemli sağlık sorunlarından biri. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 1, 9 milyar kişi fazla kilolu ve bunların 600 milyonu da obezdir.

KISIRLIK NEDİR?

Kısırlık (infertilite) çiftlerin düzenli ve korunmasız ilişkiye girmelerine rağmen 1 yıl içinde gebeliğin gerçekleşmemesi olarak tanımlanır. Ancak, 35 yaşın üstündeki kadınlarda düzenli ve korunmasız olarak ilişkiye girilmesine rağmen hamilelik gerçekleşmiyorsa gerekli tetkik ve tedavilere daha erken başlanabilir.

OBEZİTE KISIRLIĞA YOL AÇAR MI?

Obezite, kadın ve erkeklerde üreme fonksiyonlarını olumsuz yönde etkileyen bir sorundur. Obez kadınların, normal kilolu kadınlara kıyasla hamile kalma, hamileliği devam ettirme ve sağlıklı doğum yapma şansları daha düşüktür. Obez erkeklerde de, normal kilolu erkeklere göre testosteron seviyesi ve sperm kalitesi azalır.

Obezite, vücuttaki yağ hücrelerinin artmasına bağlı olarak hormonal dengenin bozulmasına neden olur. Yağ hücreleri östrojen hormonunu salgılar. Östrojen seviyesi yükseldikçe, yumurtlama işlemi engellenir ve kısırlık görülür. Ayrıca, insülin hormonu da fazla salgılanır. İnsülin, yumurtalıklarda testosteron hormonunun fazla üretilmesine sebep olur. Testosteron da yumurtlama işlemini olumsuz etkiler.

Obezite tedavisi ile kilo vermek, hormonal dengenin yeniden sağlanmasına yardımcı olur. Kilo veren obez kadınlarda adet düzeni normale döner ve yumurtlama işlemi gerçekleşir. Bu da hamile kalma şansını artırır. Obez erkeklerde de kilo vermek, testosteron seviyesini ve sperm kalitesini yükseltir. Bu da baba olma şansını artırır.

Obezite, tüp bebek tedavisinin başarı oranını düşürür. Obez kadınlarda ilaçlara cevap azdır, yumurta sayısı azdır, embriyo transferi sonrası rahme tutunma oranı azdır ve düşük riski yüksektir. Obez erkeklerde de sperm kalitesi düşüktür. Bu nedenle obez çiftlerin tüp bebek tedavisine başlamadan önce kilo vermeleri önerilir.