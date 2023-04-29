Günlük yaşamda herkes bazı konular hakkında endişe, evham ve takıntılara sahip olabilir. Peki, obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK NEDİR?

Obsesif kompulsif bozukluk, takıntılı düşüncelerin günlük hayatı, hatta yaşamsal aktiviteleri etkileyecek düzeye gelmesi sonucu ortaya çıkan ruhsal bir hastalıktır.

Takıntılı düşünce ve dürtüler anlamına gelen obsesyon ile yineleyici zihinsel eylemler ve davranışlar anlamına gelen kompulsiyon davranışları bir araya gelerek hastalığı oluşturur. Obsesyon, yani kişinin zihninde uzaklaştıramadığı fikir, düşünce ve dürtüler, kişinin isteği dışında gelişir.

Kişi bunları mantık dışı olarak değerlendirse de düşünmekten kendini alamadığı için yoğun sıkıntı yaşayarak huzursuzluğa ve dolayısıyla anksiyeteye sahip olur. Obsesyonların yarattığı huzursuzluğu ve sıkıntıyı ortadan kaldırmak amacıyla da yineleyici davranış ve zihinsel eylemler geliştirir.

Son yıllarda toplum içinde görülme oranı artış gösteren obsesif kompulsif bozukluk hastalığı her 100 kişiden iki ya da üçünde rastlanabilir. Genel olarak ergenlik dönemini ve 20-30’lu yaşları kapsayan hastalık çocukluk dönemi de dâhil her yaşta görülebilir.

Kadınlarda daha sık olarak görülen obsesif bozukluk erkeklerde genellikle erken yaşlarda oluşur.

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK BELİRTİLERİ NELERDİR?

En yaygın obsesyon belirtileri:

- Aşırı kuşku ve sürekli güven ihtiyacı

- Simetri, düzen ve kusursuzluk dürtüsü

- Günahkâr düşünmekten korkma

- Sosyal açıdan kabul edilmez bir davranışta bulunmaktan ya da rezil olmaktan korkma

- Hata yapmaktan korkma

- Başkasına zarar vermekten korkma

- Pislik ya da mikrop bulaşmasından korkma

En yaygın kompülsiyon belirtileri:

- El sıkışmamak, kapı tokmağını tutmamak

- Tekrar tekrar ellerini yıkama, duş alma

- Değeri olmayan nesneleri toplama ve biriktirme

- Yapılacak işleri belirli bir sayıda ve belirli sıraya sokarak yapma

- Belirli cümleleri, kelimeleri ya da duaları tekrarlama

- Rahatsız edici, akıldan çıkmayan ve uykuyu bölen görüntülere, kelimelere ya da düşüncelere takılma

- Yemeklerini belirli bir sıraya göre tüketme

- Evdeki eşyaları ya da kişisel eşyalarını belirli bir biçimde düzenleme

- Günlük rutin işleri yaparken yüksek sesli ya da içinden sürekli sayı sayma isteği

- Kilit, ocak, ütü, elektrik gibi kapanması gerekli olan eşyaları sürekli kontrol etme