Ocak ayında 500 bin TL’nin altında otomobil azaldı

Online ilan platformu arabam.com, ocak ayının ikinci el ilan verilerini paylaştı. Bu verilere göre ocak ayında 10 yaş ve üzeri araçların ilanları arttı, %28,4 oranı ile en fazla ilan 10-15 yaş aralığındaki araçlar için verildi. İlanlarda yer alan ikinci el araçların ortalama fiyatı 667.952 TL olurken 2023’ün aralık ayında gözlemlenen %2 düşüşe ek olarak ocak ayında ilanlardaki araçların fiyatları %2,6 daha düştü.

2. el otomobil piyasasında ocak ayı ilanlarında gözlemlenen diğer trendler ise şöyle oldu:

EN ÇOK İLAN CLIO MODELİNE

Platformdaki ilanlarda en çok görülen markalar sırasıyla Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Honda ve Citroen oldu. İlanlara model özelinde bakıldığında ise ocak ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri sırasıyla Clio, Astra, Megane, Focus, Corolla, Egea, Honda Civic ve Volkswagen Polo oldu. Bu modelleri ise Volkswagen Passat ve Opel Corsa takip etti.

QASHQAİ OCAK AYININ LİDERİ

arabam.com’da yayınlanan 2. el arazi/SUV/pick-up ilanlarının oransal olarak değerlendirmesine bakıldığında, ocak ayında Nissan Qashqai liderliğini korudu. Qashqai modelini sırasıyla Dacia Duster, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Egea Cross, Hyundai Tucson, Peugeot 3008, Peugeot 2008, Chevrolet Captiva ve Nissan Juke izledi.

10 YAŞ ÜZERİNDEKİ ARAÇLARIN İLANI ARTTI

arabam.com’da ocak ayında 10 yaş ve üzerindeki araç ilanları arttı. %28,4 oranı ile en fazla ilan 10-15 yaş aralığındaki araçlar için verildi. 6-9 yaş arası otomobiller %19,5 oranı ile ikinci sırada yer alırken, 20 yaş ve üzeri araçlar %18,6 oranla üçüncü sırada yer aldı. 16-20 yaş arası araçların ilanı %17,1 ve 5 yaşa kadar olan araçların oranı %16,5 oldu.

500.000 TL VE ALTINDAKİ ARAÇLARIN İLAN ORANI AZALDI

Artan kur ve enflasyonun etkisi ilanlara da yansıdı. 500.000 TL ve altı araçların ilan oranı 2023 yılı ortalamasına göre %5,2 azaldı. 500.001 TL – 600.000 TL aralığındaki araçlar ilanlarda %12,9 ile yer alırken, 600.001 – 700.000 TL aralığındaki araçların oranı %11,4 oldu. 1.000.000 TL ve üzeri araçların oranı ise %11,3 olarak gerçekleşti.