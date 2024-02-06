Türkiye’de satılan en ucuz otomobiller hangileri? İşte liste

Türkiye’de satılan en ucuz otomobiller hangileri? İşte liste
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’de satılan en ucuz otomobillerin listesi ortaya çıktı. Listede ki bazı araçların fiyatı 1 milyon liranın altında satılıyor.
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Türkiye’de satılan en ucuz otomobiller hangileri? İşte liste 1

2024 model sıfır araçlar bayilerde yerlerini almaya başladı. Yeni kodel araçların çıkmasıyla birlikte en ucuz otomobiller merak konusu oldu.

İşte Türkiye’deki en ucuz otomobillerin listesi…

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Türkiye’de satılan en ucuz otomobiller hangileri? İşte liste 2

KIA Picanto 1.0L manuel - 838 bin TL

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Türkiye’de satılan en ucuz otomobiller hangileri? İşte liste 3

Renault Clio equilibre 1.0 SCe 65 hp - 870 bin TL

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Türkiye’de satılan en ucuz otomobiller hangileri? İşte liste 4

Sandero Stepway - 874 bin TL

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Türkiye’de satılan en ucuz otomobiller hangileri? İşte liste 5

Citroen C3 1.2 PureTech 83 hp Feel Bold: 872 bin 800

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Türkiye’de satılan en ucuz otomobiller hangileri? İşte liste 6

MG ZS Comfort 1.5 - 969 bin TL

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Türkiye’de satılan en ucuz otomobiller hangileri? İşte liste 7

Skoda Fabia Elite 1.0 - 989 bin 900 TL

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Türkiye’de satılan en ucuz otomobiller hangileri? İşte liste 8

Opel Corsa 1.2 75 hp manuel - 992 bin 900 TL

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Türkiye’de satılan en ucuz otomobiller hangileri? İşte liste 9

Honda City 1.5 VTEC - 1 milyon 40 bin TL

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Türkiye’de satılan en ucuz otomobiller hangileri? İşte liste 10

Toyota Yaris 1.5 Dream MultidriveS 2023 - 1 milyon 35 bin TL

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Türkiye’de satılan en ucuz otomobiller hangileri? İşte liste 11

Volkswagen Polo 1.0 80 ps manuel - 1 milyon 71 bin TL

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Türkiye’de satılan en ucuz otomobiller hangileri? İşte liste 12

Nissan Juke 1.0 DIG manuel - 1 milyon 95 bin TL

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Türkiye’de satılan en ucuz otomobiller hangileri? İşte liste 13

Chery Omoda5 Comfort - 1 milyon 223 bin TL

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Türkiye’de satılan en ucuz otomobiller hangileri? İşte liste 14

Ford Puma Style 1.0 - 1 milyon 494 bin TL

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Türkiye’de satılan en ucuz otomobiller hangileri? İşte liste 15
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