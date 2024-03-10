Ocak ayında binlerce emekçi işten atıldı

İŞVERENLER, yeni yıla da on binlerce emekçiyi işten çıkartarak başladı!

Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR), dün Şubat 2024 ile ilgili yayımladığı “Aylık İstatistik Bülteni”ne göre, ödenek için başvuranların 99 bin 331’ini erkekler olurken, 52 bin 226’sını kadınlar oluşturdu. Ayrıca yaş grupları açısından incelendiğinde yüzde 21’lik payla “25-29 yaş” ilk sırayı alıyor.

Bu bülteni, yüzde 18.9’luk payla “30-34 yaş” takip ediyor. Ayrıca İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı Şubat 2024 sonu itibarıyla yıllık yüzde 13.8 düşüşle 2 milyon 476 bin kişi oldu.