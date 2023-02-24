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Türkiye, ocakta 2 milyon 5 bin 967 yabancı ziyaretçi ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin 2023'ün ilk ayında ağırladığı yabancı ziyaretçi sayısının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56,51 artarak 2 milyon 5 bin 967 olduğunu duyurdu.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 17:14
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Ocak ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı açıklandı

Türkiye, ocakta 2 milyon 5 bin 967 yabancı ziyaretçi ağırladı
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Bakanlıktan alınan verilere göre; Türkiye 2023 yılının ilk ayında 2 milyon 5 bin 967 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Ocak ayındaki artış oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,51 oldu. Rusya Federasyonu yüzde 108,48 artış ile ocak ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke oldu. Bulgaristan yüzde 51,98 artış ile ikinci, Almanya yüzde 36,45 artış ile üçüncü sırada yer aldı. Gürcistan ile İran da sırasıyla Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında yer aldı. Türkiye yılın ilk ayında Rusya'dan 279 bin 818, Bulgaristan'dan 167 bin 138, Almanya'dan ise 139 bin 955 kişiyi ağırladı.

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