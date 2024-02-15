Ocakta en çok satılan ikinci el oto markaları belli oldu

Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporundan derlediği verilere göre en çok tercih edilen otomobil markaları açıklandı. 2023'ün aralık ayında 168 bin 421 araç satışı yapılmıştı. Böylece satışlar ocak ayında aylık bazda yüzde 7,9 artış gösterdi.

EN ÇOK SATILAN 10 MARKA

İkinci el çevrim içi pazarda 2023'te en çok tercih edilen otomotiv markası 24 bin 258'lik satışla Fiat birinci oldu. Fiat'ı 20 bin 339 ile Volkswagen ve 20 bin 125 ile Renault takip etti. Ford 19 bin 183 adetlik satışla dördüncü sırada yer alırken, 15 bin 538 satışla BMW oldu. Bu dönemde Opel 8 bin 300, Hyundai 8 bin 47, Peugeot 7 bin 833, Citroen 7 bin 445 ve Mercedes-Benz 7 bin 423 adetle ilk 10 içinde yer aldı.

Geçen ay ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında satılan 181 bin 774 aracın yüzde 76,2'sini söz konusu 10 marka oluşturdu.

BİNEKTE EGEA TERCİHİ DEVAM ETTİ

İkinci el oto pazarında binek araç olarak geçen ay toplamda 151 bin 124 otomobilin satışı gerçekleşti. Fiat Egea modeli 11 bin 328 ile ocak ayının en çok tercih edilen modeli oldu.

Egea'yı, 7 bin 222 ile BMW 5 Serisi, 6 bin 945 ile Megane, 5 bin 645 ile Passat, 5 bin 466 ile Clio, 4 bin 586 ile Focus, 4 bin 415 ile Civic, 4 bin 78 ile BMW 3 Serisi, 3 bin 651 ile Corolla ve 3 bin 357 satışla da Astra takip etti.

Söz konusu 10 model, toplam binek satışlarının yüzde 37,5'ini oluşturdu. Son 6 yıldır pazar payı yüzde 1,8 olan BMW 5 Serisi'nin geçen ay ilk 10 model içinde yüzde 4,8 pazar payıyla ikinciliğe yükselerek, dikkatleri üzerine çekti..

HAFİF TİCARİDE DOBLO SATIŞLARI İLK SIRADA

Çevrim içi pazarda geçen ay 30 bin 650 hafif ticari araç satışı gerçekleşti.

Fiat Doblo 3 bin 882 adetle ayın en çok tercih edilen modeli oldu. Ford Transit/Tourneo Courier 3 bin 509 ile ikinci ve Fiat Fiorino da 3 bin 134 satışla üçüncü sırada konumlandı.