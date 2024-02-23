Ocakta kapanan şirket sayısı yüzde 7,4 artış gösterdi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ocak ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. TOBB verilerine göre ocakta bir önceki aya kıyasla kurulan şirket sayısı yüzde 13,7, kooperatif sayısı yüzde 9,9 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 24,6 düştü.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 71,7, kooperatif sayısı yüzde 72,9 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 47,7 azaldı.

Ocakta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 24,1 gerileme gösterdi.

TOBB verilerine göre Türkiye'de kapanan şirket sayısı, geçen yılın aynı ayına göre kapana şirket sayısı yüzde 7,4 artış gösterdi. Gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 22,3 ve kooperatif sayısı yüzde 3,8 azaldı.

OCAKTA ARDAHAN'DA HİÇ ŞİRKET KURULMADI

Ocak ayında kurulan 11 bin 45 şirket ve kooperatifin yüzde 86,9'unu limited şirketler, yüzde 10,9'unu anonim şirketler, yüzde 2,1'ini ise kooperatifler oluşturdu. Türkiye'de geçen ay şirket kurulmayan tek şehir Ardahan oldu.

Ocakta kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 582'si ticaret alanında faaliyet gösterirken, 1612'si imalat ve 1528'i inşaat sektöründe yer aldı.