Öcalan için söylenen sözler Oğuzhan Uğur’u çıldırttı! PKK fesih kararını açıkladı

Terör örgütü PKK, 12 Mayıs sabahı fesih kararını açıkladı. Açıklamada, "PKK adıyla yürütülen çalışmalar sonlandırıldı" denildi.

Habertürk'e katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın Öcalan yorumu Oğuzhan Uğur'u çileden çıkarttı. Bakırhan,"85 milyonu düşünen, onun hayrına yazan, çizen, üst düzey bilgiye sahip bir insandan bahsediyoruz" diyerek Öcalan'dan bahsetti. Bakırhan’ın o sözleri Oğuzhan Uğur’u öfkelendirdi.

Yakalandığı andan itibaren “beni asmayın” diye ağlayan, örgütün tüm gizli silah depolarını, gizli hücrelerini harita üzerinde parmakla gösterip Türk devletine istihbarat sağlayan, ben yaşayayım da, kim ölürse ölsün korkaklığında bir mahluktur apo. Peşinden sürüklediği onbinleri… pic.twitter.com/1qQltIuQAB — Oğuzhan Uğur (@OguzhanUgur) May 12, 2025

“BİR MAHLUKTUR APO”

Uğur ise sosyal medya hesabından duruma tepki gösterdi. Oğuzhan Uğur, "Yakalandığı andan itibaren 'beni asmayın' diye ağlayan, örgütün tüm gizli silah depolarını, gizli hücrelerini harita üzerinde parmakla gösterip Türk devletine istihbarat sağlayan, ben yaşayayım da, kim ölürse ölsün korkaklığında bir mahluktur Apo" dedi.

"KIBLENİZ MENFAATTİR

Uğur devamında ise;

"Peşinden sürüklediği onbinleri tek kalemde satmıştır. Elinde sadece askerimizin, polisimizin, öğretmenimizin, mühendisimizin, işçimizin, çiftçimizin, çocuklarımızın, bebeklerimizin değil, kuş gibi öttüğü için, kandırılıp örgüte katılan binlerce PKK’lının da kanı vardır. Apo bizim bildiğimiz gibi biri değilmiş… Öyle mi? Biz sizi de, Apo’yu da, size bu katilin güzellemesini yaptıranları da çok iyi biliyoruz, endişe etmeyin. Derdiniz yıllarca türlü acılar çektirdiğiniz Kürt toplumu değildir, zira kıbleniz menfaattir."