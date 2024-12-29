Öcalan ne zaman silah bırakma çağrısı yapacak? Pervin Buldan'dan flaş açıklama

DEM Parti milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, İmralı Adası’nda, PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştirdi.

İmralı’da PKK lideri Öcalan ile görüşme gerçekleştiren DEM Parti Milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, görüşmeyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Öcalan’ın MHP Lideri Bahçeli’ye yanıt olarak “Çağrı yapmaya hazırım” dediği ifade edildi.

Öcalan’ın mesajını kamuoyuna duyurmasının ardından Serbestiyet’e açıklamalarda bulunan DEM Van Milletvekili Pervin Buldan, Öcalan’la görüşmelerinin “çok olumlu ve iyi” geçtiğine dikkat çekerek yeni yılın ilk günlerinde nasıl bir süreç izleneceğini aktardı.

Buldan, Abdullah Öcalan’ın PKK’ya ne zaman silah bırakma çağrısı yapacağı konusunda henüz bir tarihin belli olmadığını da belirtti.

GENEL BAŞKANLARLA GÖRÜŞÜLECEK

Meclisteki diğer partilerle görüşeceklerini belirten Buldan, “Herkesten randevu isteyeceğiz. Genel başkanlar düzeyinde yapacağız görüşmelerimizi. Bu görüşmeleri yine Sırrı Süreyya Önder ile birlikte yapacağız ama büyük olasılıkla Ahmet Türk de katılacak heyetimize. Yılbaşı ertesi partilerden randevu almaya başlayacağız” ifadelerini kullandı.

‘Bir dönemi daha heba etmemek gerekiyor’

Buldan, partilerden katkı gelip gelmeyeceğine dair beklentisini de söyledi,

“Barış ve demokrasi isteniyorsa herkesin elini taşın altına koymasının vakti geldi artık. Herkes katkı sunmalı. 2015 herkese ders oldu. (2013-2015 yılları arasında yaptığımız çözüm süreci görüşmeleri) Bir dönemi daha heba etmemek gerekiyor. O süreçten hepimizin dersler çıkarması gerekiyor. Bu dönemi iyi değerlendirmek lazım. Muhalefet açısından söylüyorum tabii bunları.”

Buldan, Öcalan’la görüşmesinin ardından nasıl duygular içinde olduğunu da şu sözlerle özetledi,

“Ben her zaman umutluyum barış konusunda. Bu topraklara illa ki barış gelecek ama sanırım barışa en yakın olduğumuz zaman içerisindeyiz. İmralı’da çok olumlu ve iyi bir görüşme yaptık. Evet, devir barış ve demokrasi devri.”