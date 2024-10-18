Öcalan'a çağrı yapan Bahçeli’nin ‘Serok’la da görüştüğü ortaya çıktı

Yeni ‘Çözüm Süreci’ ve Anayasa tartışmaları sürerken, geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında terör örgütü PKK’nın elebaşısı Öcalan’a çağrıda bulunmuş, “Buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin” ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli’nin bu çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan da destek gelmiş, “Biz sayın Bahçeli'nin ortaya koyduğu tavrı ülkemizin demokrasi mücadelesi için olumlu ve anlamlı buluyoruz. Sayın Bahçeli, Türkiye'nin siyasi yapısında uzlaşma ve diyalog çağrısının önemine burada bir vurgu yapıyor. Dolayısıyla sayın Bahçeli'nin bu attığı adım bir kenara konulamaz. Biz yıllardır bunu dile getiriyoruz. Sayın Bahçeli'nin özellikle attığı bu adım bana göre çok çok önemli bir adımdır. Sayın Bahçeli'den böyle bir adım beklemeyenler olabilir. Ama biz kıdemli bir siyasetçi olarak sayın Bahçeli'nin böyle bir adımı atmasını garipsemedik. Önemli bir adım olarak gördük. Temennimiz odur ki bundan sonraki süreçte de bu adımları atanların sayısı çoğalsın. Bu adımları atanların sayısı çoğaldıkça da inşallah yeni anayasa konusunda toplumsal mutabakatın tabanını genişletebiliriz” diye konuşmuştu.

TERÖRİST BAŞI YEĞENİ İLE GÖRÜŞECEK

Bahçeli ve Erdoğan’ın açıklamalarının ardından, terörist başının yeğeni Ömer Öcalan’ın, İmralı’ya giderek bir ziyaret gerçekleştirebileceği gündeme geldi. Hürriyet yazarı Hande Fırat, İstihbarat ile İmralı ya da istihbarat ile terör örgütü arasında bir görüşme olmadığını yazdı. Fırat’a göre Ömer Öcalan’ın ziyaretine izin çıkabilir.

BAHÇELİ İLE ‘SEROK’ AHMET TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Fırat, ayrıca Bahçeli’nin yıllardır kürsülerden ‘Serok’ diye seslendiği Davutoğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştğini aktardı:

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin DEM Partililere uzattığı el kadar, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile olan ılımlı diyalogları da dikkati çekti. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki resepsiyonda Davutoğlu’nun açıklamalarını öven Bahçeli “Televizyonlarda çok güzel yorumlarınız oldu, memnun oldum” demişti. İki isim arasındaki diyaloğun yaz aylarında başladığını da sözlerimize ekleyelim. Davutoğlu’nun bu yaz yaptığı bir konuşmada MHP Lideri Devlet Bahçeli ile ilgili yaptığı olumlu açıklamaların ardından, iki ismin ilk olarak telefonda konuştuklarını ve görüş alışverişinde bulunduklarını da söyleyelim.