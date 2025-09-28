Öcalan'dan önce dağ kadrosu Meclis'te

"Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan yeni çözüm sürecinin yasal zemini oluşturmak üzere TBMM'de kurulan "Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu"nun çalışmaları devam ediyor.

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın Meclis'e gelerek konuşması dönem dönem gündeme taşınsa da örgütün dağ kadrosundan isimlerin komisyona gelerek görüş verdiği ortaya çıktı.

EYLEMLERE KATILAN DAĞ KADROSU KOMİSYONDA

Komisyonda, "Sosyopolitik Saha Araştırmaları Merkezi Koordinatörü" olarak Yüksel Genç, konuşma yaptı.

Yüksel Genç’in terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda yer aldığı, örgüt adına eylemlere katıldığı ve 5 yıl da cezaevinde yattığı ortaya çıktı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Yüksel Genç'in komisyonda yer almasına tepki gösterdi.

"İMRALI CANİSİ OLMADI, ŞİMDİLİK BU OLDU"

Çömez, "Komisyonun son toplantısına katılan kişi, PKK’nın dağ kadrosun da 4 yıl kaldı. İmralı canisi olmadı, şimdilik bu oldu. Meclis Başkanı dahil 51 milletvekili, Gazi Meclis’te, PKK’nın dağ kadrosundan gelen birinden ‘Demokrasi’ dersi aldı. Meclis tarihinin utanç günü" dedi.

Yüksel Genç, komisyon toplantısında verdiği görüşte "Ben 26 yıl önce ilk barış grubu olarak Türkiye’ye gelenler arasındaydım" ifadelerini kullanmış.

